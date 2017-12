Auvergne, France

Baisse en catégorie A, mais hausse globale du nombre de demandeurs d'emploi

En Auvergne, les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A sur un an se situent entre - 7% dans le Cantal, - 0,8% dans le Puy de Dôme et - 2,1% dans la Haute-Loire. Des baisses en catégorie A mais qui ne reflètent pas forcément la réalité. En effet, ces chiffres de la catégorie A sont l'arbre statistique qui cache la forêt des demandeurs d'emploi. La catégorie A représente les personnes tenues de rechercher un emploi et sans activité qui sont inscrites à Pole Emploi. Mais il existe deux autres catégories de personnes tenues de rechercher un emploi. Ces personnes peuvent avoir exercé une activité rémunérée plus ou moins longues au cours du mois écoulé. Elles forment les catégories B et C. Et lorsque l'on prend ces trois catégories dans leur ensemble, on remarque que les chiffres sont moins reluisants. En Auvergne on constate même une augmentation du nombre de demandeurs d'emplois. Sur un an, ce nombre a augmenté de 1,8%, soit environ 2000 personnes supplémentaires inscrites à Pole Emploi sur le territoire auvergnat. A noter tout de même le bon élève cantalou, qui, même en réunissant les trois catégories, voit ses effectifs baisser de 1,6%. Dans le Puy-de-dôme, l'Allier et la Haute-Loire, on constate des hausses allant de 0,8 à 2,8%. Des chiffres qui invitent donc à la nuance sur l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi.