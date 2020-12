Stef à Montbartier : les grévistes demandent une revalorisation de salaire pour leur travail pénible

Une grève depuis mercredi dans l’entreprise STEF, spécialiste du transport et de la logistique du froid. Une société sous-traitante pour les magasins Intermarché. La STEF emploie 350 personnes dont une centaine d’intérimaires. Une entreprise basée à Montbartier depuis six ans et qui emploie surtout des femmes ( 60%) qui chargent et déchargent des colis.

Les employés demandent une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. (400 euros en plus, requalification de certains métiers, et revalorisation des majorations de nuit.)

Accidents du travail à répétition

Les syndicats estiment que le nombre d’accidents du travail et des arrêts de travail à répétition sont révélateur des difficultés dans l’entreprise. Le conflit social était très suivi. Des syndicats qui estiment qu’il y entre 60 et 80 % de grévistes. "Nous avons été au mieux 200 salariés à débrayer" note un des responsables FO du site. Et c'est sans doute parce que le travail est très pénible à la Stef selon Pascal Blache, responsable FO du site.

Contactée la direction n'a pour le moment pas répondu aux questions de France-Bleu. Des négociations étaient en cours ce vendredi soir entre la direction et les syndicats.