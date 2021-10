Stellantis à Rennes : ce que l'on sait sur la future voiture électrique produite à la Janais

CR3, c'est le nom de code de la future voiture électrique qui sera produite à l'usine Stellantis (ex PSA) à la Janais, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Les syndicats et les élus se félicitent de cette annonce. Le directeur du site Etienne-Martin Commandeur lève le voile (un peu) sur ce véhicule.

"C'est une révolution technologique pour la Janais", Didier Picard, délégué du syndicat CFE-CGC, ne mâche pas ses mots après l'annonce de la direction de Stellantis. Lors d'un comité social et économique, mardi 26 octobre, le directeur du site de la Janais, a annoncé qu'une nouvelle voiture allait remplacer la C5 Aircross. 152 millions d'euros vont être investis par le groupe automobile sur le site breton. Cette nouvelle voiture est baptisée CR3 , nom de code pour un véhicule qui aura trois versions, thermique, hybride et électrique. "Ces trois versions impliquent l'investissement dans une nouvelle plate-forme" explique le directeur du site Etienne-Martin Commandeur "une plate- forme avec un nouveau ferrage, un nouvel assemblage des caisses et le démarrage d'une nouvelle ligne d'assemblage de batteries".

Le modèle électrique aura une autonomie de 700 kilomètres. L'objectif est de produire 100 000 véhicules par an - Etienne-Martin Commandeur directeur du site Stellantis de la Janais

Le groupe Stellantis souhaite produire 70% de voitures électriques d'ici 2030. Pour le reste, le directeur n'en dira pas plus, dans ce monde ultra concurrentiel, c'est un secret industriel.

Etienne Martin-Commandeur directeur du site Stellantis de la Janais © Radio France - Loïck Guellec

"Un ouf de soulagement" pour les syndicats

Les syndicats se félicitent de cette annonce qui donne un avenir au site de la Janais qui avait failli fermer des portes en 2012 en pleine crise automobile. Les salariés ont fait des sacrifices pour le sauver et "c'est une grande bouffée d'air pour le site de la Janais" assure Laurent Valy, délégué CFDT "c'est une récompense et un juste retour pour tous les efforts réalisés notamment en terme de flexibilité. Les salariés ont été très flexibles ces dernières années, sans parler des accords de compétitivité qu'on a subi avec des gels de salaires". Les syndicats estiment que ce véhicule électrique pourrait être fabriqué dès 2025.

Satisfaction des élus

L'annonce de ce nouveau véhicule est saluée par les élus et intervient le jour de la signature d'un protocole foncier entre la direction de la Janais, Rennes métropole et la région Bretagne pour l'acquisition du bâtiment 78 désaffecté de Stellantis. C'est là que va être transféré le Pôle d'excellence industrielle autour des mobilités décarbonés et de la construction automobile durable qui a vu le jour en 2015.

Cette annonce est une très bonne nouvelle pour les femmes et les hommes qui travaillent à Stellantis et pour le territoire. Cela vient conforter une stratégie pour que la Janais soit une vitrine de l'industrie du futur - Nathalie Appéré, présidente de Rennes métropole

Cette industrie, elle se décarbone, elle intègre les enjeux du développement durable. Je suis fier des homme et des femmes qui ont laissé ce site au plus haut niveau -Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne

Nathalie Appéré, Etienne-Martin Commandeur, directeur de la Janais et Loïg Chesnais-Girard sur le site de Stellantis © Radio France - Loïck Guellec

Un présent qui reste cahotique

Actuellement seule une ligne de production fonctionne dans l'usine rennaise. L'activité est cahotique en raison de la pénurie de semi conducteurs produits en Asie du sud-est. Le syndicat CFE-CGC réclame "le transfert de la totalité de production de la Peugeot 5008 pour assurer un niveau d'activité suffisant".