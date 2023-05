Stellantis annonce un projet pour rendre son usine de Mulhouse autonome en énergie

Stellantis et Vulcan viennent de signer un accord de principe. Le groupe automobile et le groupe spécialiste du lithium vont collaborer sur le site de Stellantis Mulhouse. L'idée c'est de construire une installation d'énergie géothermique et que chacune des deux entreprises en tire profit.

Stellantis, d'abord, pourrait tirer de cette installation une ressource en énergie et faire de son site de Mulhouse un site quasi indépendant dès 2026. «La géothermie est l’une des nombreuses solutions que nous explorons pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d’ici 2038, conformément à notre plan stratégique" a déclaré Arnaud Deboeuf, directeur industriel de Stellantis.

Du lithium dans le sous-sol?

Vulcan de son côté pourrait tirer de son exploitation du sous sol, le fameux or blanc : le lithium, indispensable à la construction des batteries des voitures électriques. Vulcan a d'ailleurs déjà de nombreux projets en Alsace dans le Bas-Rhin . Pour l'instant en tout cas rien n'est fait, il ne s'agit que d'une étude de faisabilité pour voir notamment s'il y a potentiellement du lithium dans le sous-sol.

Si cette étude est concluante, les deux entreprises participeront à parts égales au financement de l'installation. C'est le quatrième accord signé entre Stellantis et Vulcan.