Sochaux : la justice annule le licenciement d’un salarié de Stellantis, victime de harcèlement moral

Pour Vincent Tousch, Stellantis a tout fait pour l'évincer. Le 21 juin, le conseil de Prud'hommes de Montbéliard a condamné l'entreprise pour licenciement nul. Elle doit payer près de 90.000 euros de dommage à l'ancien logisticien victime de harcèlement. Salarié pendant près de 20 ans de l'ex-PSA, Vincent Tousch a travaillé sur plusieurs sites. Quand il part en mobilité sur celui de Sochaux en 2010, la direction lui promet un poste pérenne à son retour. Rien ne lui sera finalement proposé. Il dénonce alors la fausse promesse de son employeur. "Pour avoir pris la parole, j'ai été rabaissé, humilié et puni pendant dans années", estime-t-il. Près de 21 demandes de formations lui sont aussi refusées. "On me reprochait de tenir tête à ma hiérarchie", affirme-t-il.

Vincent Tousch saisit la cellule anti-harcèlement de Stellantis et l'inspection du travail. Il dénonce une situation de harcèlement qui dure depuis 2016. Epuisé, il intègre en 2020 une clinique spécialisée dans le traitement des burn-out. Il reçoit alors une lettre d'entretien préalable à son licenciement. A sa sortie de convalescence, il saisit les Prud'hommes. A compter du mois d'octobre 2015, "la situation d'instabilité de Vincent Tousch a été exposée, associée au mépris avec lequel la société PSA Automobiles a considéré son salarié, l'ont progressivement placé dans une situation de détresse psychologique", indique le jugement.

Suite à la condamnation de son ancien employeur, Vincent Tousch a d'abord essayé de reprendre une activité professionnelle dans le même secteur. Mais difficile de faire confiance à sa hiérarchie. Il a finalement choisi de reprendre une petite superette en Moselle et de travailler à son compte. De son côté, la direction de Stellantis affirme ne pas vouloir faire appel de la décision pour que l'ancien salarié puisse "s'épanouir dans sa nouvelle vie professionnelle".