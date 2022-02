Stellantis (ex PSA) : encore du chômage partiel à l'usine de la Janais, près de Rennes

Un nouveau coup dur à l'usine Stellantis, ex PSA, de la Janais, à Chartres-de-Bretagne, près de Rennes. L'activité sera quasiment à l'arrêt lundi 21, mardi 22 et samedi 26 février. Une rupture dans l'approvisionnement de pièces de direction et de volets motorisés est en cause et oblige la direction à mettre en place du chômage partiel. L'annonce en a été faite ce vendredi aux syndicats par la direction.

Pourtant le site Breton, qui fabrique la 5008 et la C5 Aircross, avait retrouvé un rythme quasi normal en début de semaine avec le retour d'une deuxième équipe. L'usine avait été perturbée pendant plusieurs mois en raison de la pénurie mondiale des semi-conducteurs.

