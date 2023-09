Stellantis Mulhouse : la production de voitures à l'arrêt depuis lundi

L'information est publiée sur la page Facebook de la CGT de Stellantis Mulhouse : la séance de ce mercredi est annulée. Un numéro vert est mis en place pour les salariés. En fait les séances, du soir, du matin et de l'après-midi, sont annulées depuis lundi soir maintenant. Sept séances d'affilées regrettent les élus CGT : "Les salariés, et on parle de milliers de personnes, sont prévenus au dernier moment. On avait eu quelques séances annulées au mois d'aout, mais pas aussi longtemps" explique le syndicat.

La CGT donne les informations au jour le jour via sa page Facebook - (capture d'écran)

En cause d'après la CGT : un manque de disques de freins fabriqués dans une autre usine du groupe. "C'est toujours le problème de la politique du flux tendu avec des salariés corvéables à merci. On se demande si on va pas devoir rattraper toutes ces heures le week-end, sans parler des intérimaires pour qui c'est un manque à gagner". Un CE est prévu ce mercredi après-midi avec la direction pour savoir si l'interruption de la production se poursuit.

Stellantis Mulhouse fabrique en ce moment plusieurs modèles : la DS7, la 308, la 408 et la 508.