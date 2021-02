Stellantis : pénurie mondiale de pièces électroniques, l'inquiétude à l'usine de Sochaux

La production de Stellantis, anciennement PSA, à l'usine de Sochaux va-t-elle prendre du retard ? La direction a dû annuler une séance de travail de l'équipe de montage ce samedi 6 février 2021, à cause d'une pénurie mondiale de pièces électroniques. Les syndicats ont peur que la situation dure.

Une séance de travail est annulée ce samedi Stellantis, anciennement PSA, à l'usine de Sochaux, à cause d'une pénurie mondiale de pièces électroniques. De nombreux constructeurs automobiles ont déjà ralenti la production. Sur le site sochalien, ce n'est pas encore la catastrophe, car ce samedi annulé était une journée de travail supplémentaire, mais les syndicats s'inquiètent pour les séances de travail de lundi et mardi.

Force Ouvrière a mis en place un numéro vert, car "la direction ne sait pas si elle aura l'approvisionnement pour lundi après-midi", rapporte Eric Peultier, délégué syndical FO. Concernant les salaires, "il n'y aura aucun impact dans un premier temps, car on a un accord qui couvre 84 heures de séances non travaillées. Tant qu'on n'a pas atteint les 84 heures, il n'y a pas d'inquiétudes", rassure le syndicaliste. "Si ça va au-delà, la direction va peut-être supprimer une demi-équipe, voire une équipe complète. Là, il pourrait y avoir de l'inquiétude."

"Nous, à FO, on dit au patron du site d'annuler d'abord les allongements d'horaires et les séances supplémentaires, en attendant d'arriver proche des 84 heures, avant de démonter une équipe", assure Eric Peultier. "On fait tout ce qui faut avant de démonter une équipe." Un premier samedi de travail avait déjà été annulé le weekend dernier, mais sans lien avec la pénurie de pièces.