Stellantis prévoit 2 600 départs volontaires en France sur deux ans

Nouvelle salve de départs volontaires chez Stellantis. Le groupe a présenté mardi 1er février un plan prévoyant 1 300 départs volontaires par an en France en 2022 et 2023. Selon ce plan présenté lors d'une séance de négociations avec les organisations syndicales, le constructeur automobile aux 14 marques entend renouveler l'accord de rupture conventionnelle collective qui prend fin au 31 mars et avait conduit au départ de 1 380 salariés en 2021, uniquement avec des mesures de départs volontaires.

Il n'y a pas de déclinaison par site de production, notamment à Sochaux, où les effectifs viennent de passer sous la barre de 6000 salariés, notamment avec le passage à un seul système de production.

On attend surtout des garanties sur les embauches en CDI

"La direction propose cette fois-ci un accord sur deux ans mais il n'y a rien de neuf. On attend surtout des garanties sur les embauches en CDI", a précisé Christine Virassamy, déléguée syndicale centrale CFDT. Du côté de la CGT, "c'est une politique qu'on ne peut pas cautionner", a souligné Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central. Le constructeur automobile a insisté de son côté sur le "contexte marqué par la transition technologique que nous devons accompagner" pour justifier ce plan, tout en "maintenant l'employabilité des salariés".

Stellantis doit présenter ses résultats pour l'année 2021 le 23 février et s'est fixé un objectif ambitieux de marge opérationnelle d'environ 10%.