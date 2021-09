Stellantis Sochaux : malgré la crise des semi-conducteurs, la production va reprendre ce vendredi

C'était encore une journée d'arrêt qui attendait une partie des salariés de l'usine Stellantis de Sochaux. Les trois tournées pour produire des 3008 et 5008 ont encore une fois été annulées en raison de la crise des semi conducteurs. Pour autant, la direction de l'usine a annoncé qu'elle reprendra en partie dès vendredi.

Pour autant, depuis maintenant plus d'une semaine, les salariés sont prévenus souvent tard. Une incertitude permanente que dénoncent les élus syndicaux de la CGT de l'usine. "La direction a fait le choix de délibérément arrêter tout un système de production. Les salariés se retrouvent accrochés au numéro vert mis en place pour savoir s'ils travaillent ou si ça ne travaille pas. Parfois même, ils l'apprennent tard dans la journée pour le lendemain. En gros, c'est un calendrier à la carte que la direction, elle, met en place pour que les salariés se tiennent à disposition", dénonce la secrétaire Aurore Boussard.

Pour les élus CGT, il s'agit d'une volonté de la direction de garder les salariés dans le flou : "C'est une flexibilité qui s'aggrave de plus en plus alors que nous, on a fait des propositions qui permettraient de produire des véhicules, de fournir les clients qui attendent leur voiture et de faire en sorte que tous les salariés puissent travailler et en plus, dans de meilleures conditions. On demandait à lisser la production et à réduire les cadences. Ces propositions-là n'ont pas été retenues par la direction. Elle préfère simplement stopper la production et mettre les salariés en attente H24", déplore l'élu.

Depuis le début de la pénurie de semi-conducteurs en février dernier, près d'une centaine de séances de production ont été annulées, faute de matériaux.