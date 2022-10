Stellantis : trois voitures électriques bientôt produites à Mulhouse

C'est une bonne nouvelle pour le site Stellantis de Mulhouse. Carlos Tavares, le directeur général l'a annoncé, au côté du président Emmanuel Macron, à l'occasion de la visite du stand, lors du Mondial de l'auto à Paris. L'usine Mulhousienne va fabriquer trois modèles électriques l'année prochaine : les 308, 308 break et 408 électriques.

Très bonne nouvelle pour le site pour la direction

Une annonce qui permet de contribuer à faire passer le nombre de véhicules électriques produits sur le sol français de 6 à 12, à très brève échéance. Le site de Mulhouse produit déjà la 308 Berline et SW, mais aussi la 508, la 508 SW et la DS7. Mais aussi depuis peu la 408 .

« Cette attribution a été rendue possible grâce aux bons résultats obtenus par les équipes du site, complètement mobilisées pour améliorer sans cesse notre qualité et notre compétitivité. Elle récompense également le travail des partenaires qui nous accompagnent » déclare Thierry Robert, directeur de l'usine terminale de Stellantis Mulhouse dans un communiqué .

Satisfaction de la CFDT, syndicat majoritaire

L'annonce a été confirmée aux organisations syndicales ce matin, lors d'un CSE extraordinaire. Pour Rolland Lavantin, le porte-parole de la CFDT, syndicat majoritaire : "L'électrique c'est le futur, donc c'est une bonne nouvelle pour Mulhouse. Ca va permettre de gérer le mixte, entre le thermique, l'hybride et l'électrique. On pourra switcher d'un moteur à l'autre, tout en étant présent sur les trois motorisations. Cela permettra de consolider une activité continue , avec peut-être une équipe supplémentaire complète de nuit et une équipe du week-end à terme," espère le syndicaliste.

L'entreprise de Mulhouse emploie près de 5.000 salariés.