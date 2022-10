Stellantis : une nouvelle unité de peinture à Sochaux en 2025

C'est une très bonne nouvelle pour le site Stellantis de Sochaux . La direction du groupe a annoncé lors du CSE mensuel ce jeudi la création d'une nouvelle usine de peinture. Un investissement chiffré jusqu'à 100 millions d'euros par certains syndicats. "Cette nouvelle Peinture sera implantée dans un bâtiment unique à proximité du Ferrage et du Montage", indique la direction, qui prévoit une mise en service de cette nouvelle unité d'ici 2025.

Concert de réactions syndicales

Les syndicats du site n'ont pas tardé à réagir, plus ou moins favorablement, à cette annonce. Pour la CFE-CGC, "cet investissement qui vient compléter la mutation de son usine 4.0 est la juste continuité de la modernisation et du compactage du site". Pour le syndicat FO, "il ne restait plus que la Peinture à moderniser pour avoir un site industriel ultra performant". La CGT regrette que la direction "reste floue sur ce projet en termes d'emploi, et de conditions de travail, et sur l'implantation".

