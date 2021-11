Stellantis Vesoul, 200 salariés Italiens du groupe automobile arrivent en renfort

80 salariés Italiens du groupe Stellantis sont arrivés la semaine dernière à Vesoul, 120 autres arrivent cette semaine à partir de ce mercredi.

Avec la crise des semi-conducteurs de nombreux sites de production sont au ralenti ou à l'arrêt, le nouveau grand groupe automobile rationalise ainsi ses effectifs sur ses différents sites en Europe.

Des sites de production à l'arrêt ou presque en Italie

Les usines Stellantis de Melfi et Pomigliano en Italie ne travaillent que dix jours par mois à cause de cette pénurie de composants.

Melfi est l'ex usine FIAT FCA (Fiat Chrysler Automobiles), elle fabrique les Jeep Compass, la Fiat 500 et des modèles hybrides. Pomigliano est un ex site de production Alfa Roméo qui fabrique la Fiat Panda et l'Alfa Roméo C UV.

La direction de Stellantis a proposé à des salariés Italiens volontaires actuellement inoccupés de travailler sur d'autres sites du groupe. Pour Cédric Fischer, élu CGT "C'est du chantage à l'emploi".

Carte des sites de production Stellantis en Italie - Stellantis

Stellantis propose donc à ces salariés Italiens en CDI de venir "en renfort à Vesoul" pour quelques semaines. Vesoul est à 1300 kilomètres leur domicile, le groupe indemnise le transport et l'hébergement. Vesoul n'est pas une ville de congrès avec une capacité hôtelière suffisante, des maisons ont donc été louées et des voitures de service mises à disposition des salariés en renfort.

Selon la direction tout se passerait bien avec un maximum de 15 kilomètres entre le site de Vesoul et la solution d'hébergement. Mais il a eu des couacs, selon la CGT "un salarié Italien a passé une nuit dans sa voiture avant de trouver un hébergement le lendemain". Dans les ateliers des salariés Français se démèneraient pour trouver des solutions à leurs collègues Italiens. Quelques Italiens sont logés au camping de Vesoul, une solution transitoire en attendant de trouver mieux.

L'usine Stellantis de Noidans-les-Vesoul, ex PSA Vesoul. © Radio France - Jean-François Fernandez

Vesoul à la marge

Vesoul n'est pas un site de production, mais le centre mondial de pièces de rechange. Lorsqu'une voiture est déposée pour réparation chez un garagiste quelque soit son pays, les pièces nécessaires à la réparation sont commandées à Vesoul et expédiées à travers le monde. Pour faire fonctionner ce centre mondial de pièces de rechange, l'ex site PSA de Vesoul compte 2000 salariés en CDI et un volant de 500 intérimaires. Le recours à l'intérim permet de jouer avec la fluctuation de charge. Depuis des semaines les syndicats demandent des embauches car même à 2000 plus 500 il y a encore du travail. L'annonce d'arrivée de renfort aurait pu être bien reçue, mais concrètement cela s'est fait au détriment des salariés intérimaires.

Ces fameux intérimaires enchainent les contrats les uns derrière les autres, la semaine dernière ils ne se doutaient de rien et pensaient comme cela se fait tout le temps, être appelés à travailler ce lundi. Mais l'arrivée de salaries CDI d'Italie n'a pas été accompagnée d'explication. Selon la CGT "un intérimaire a appris à 19h30 vendredi que son contrat s'arrêtait à 20h30". D'autres ont tout simplement constaté que leur contrat n'était pas reconduit comme cela se faisait habituellement.

La venue de ces salariées Italiens ressemble fort à du chantage à l'emploi, soit il acceptent de venir à Vesoul à 1300 kilomètres de chez eux, soit c'est le chômage.

Officiellement il s'agit de renfort, avec la possibilité pour chacun de rentrer le week-end en Italie, mais avec autant de trajet ils passeraient leur week-end sur la route. Selon nos informations certains Italiens expliquent qu'ils envisagent de renter chez eux tous les 45 jours, on est donc loin d'une solution transitoire de deux semaines. Selon certains Italiens, cette venue à Vesoul c'est au moins jusqu'à janvier, lorsque d'autres évoquent le mois de juin.

Une information qu'il ne nous a pas été possible de vérifier car la direction de Stellantis ne répond pas à nos sollicitations.

Les salariés Italiens ne sont pas les seuls à qui la direction de Stellantis a proposé de travailler loin de leur site habituel de production. A Vesoul, il y a également le renfort de 70 salariés de Mulhouse et une vingtaine de Sochaux, deux sites également touchés par la pénurie de semi-conducteurs avec une production fortement ralentie.