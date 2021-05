Stéphane Jacquet : "Chez les commerçants indépendants, on va essayer de sauver une partie de la saison"

Le soulagement pour des milliers d'indépendants. Demain c'est la phase 2 du déconfinement, synonyme de réouverture partielle ou totale pour nombre d'entre eux. C'est le cas des commerces dits non essentiels, fermés depuis un mois et demi et qui se préparent à recevoir à nouveau du public.

Une part de soulagement et une part d'angoisse pour les commerçants indépendants dits "non-essentiels" . Tous se préparent à rouvrir demain après un mois et de mi de fermeture forcée ! "On est impatient de rouvrir." témoigne Stéphane Jacquet, président de l'OCAB, Office de Commerce et d'Artisanat de Bourges, même si le chiffre d'affaires est forcément dans les têtes. Avec 6 semaines d’exploitation en moins, il est en berne, forcément. Il va falloir rattraper le temps perdu "sauver une partie de la saison, ce qui sera déjà pas mal" estime Stéphane Jacquet.

Pour attirer les clients, des animation sont prévues à Bourges. La piétonisation d'une partie de la rue Moyenne sera accompagnée d'une décoration de la chaussée avec une calligraphie très colorée, "une initiative des commerçants de la Ville" souligne Stéphane Jacquet qui se réjouit aussi de l'ouverture des terrasses pour animer encore un peu plus le centre-ville.

En revanche pas de promotion prévue chez les indépendants, Stéphane Jacquet verrait même d'un bon œil un report des Soldes comme l'an passé. Car les rabais vont arriver vite si rien ne bouge, "cinq semaines" précise-t-il. ça ne laisse pas beaucoup de temps pour "travailler avec des marges." Un report de l'ouverture des Soldes au 15 juillet comme l'an passé pourrait donc faire une nette différence.

L'espoir des commerçants "faire une très belle saison comme on l'avait fait l'année dernière. Une belle saison estivale." L'an passé l'affluence de touristes français au sein même de l'Hexagone avait permis de "sauver la saison."