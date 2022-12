Stéphane Siebert va quitter la tête de la direction de la recherche technologique du CEA

Stéphane Siebert va quitter début janvier la tête de la Direction de la recherche technologique (DRT) du CEA, apprend ce mardi soir France Bleu Isère. Basée un peu à Saclay en région parisienne et beaucoup à Grenoble, cette direction chapeaute, entre autres, les laboratoires grenoblois Liten et Leti. Stéphane Siebert était le directeur de cette DRT depuis 2016. Il avait alors succédé à Jean Therme.

Un parcours scientifique et politique

Diplômé de l'école centrale de Paris, Stéphane Siebert est arrivé à Grenoble en 1984 comme ingénieur au CEA. Il le quittera pour une parenthèse "politique" entre 1995 et 2007 où il occupera les fonctions de directeur des services techniques puis directeur général des services de la ville de Grenoble. C'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa compagne, l'ex-directrice de cabinet puis élue Geneviève Fioraso, qui deviendra par la suite députée puis ministre de François Hollande. Retourné au CEA à partir de 2008, Stéphane Siebert restera encore un mandat aux côtés du maire socialiste Michel Destot en tant qu'adjoint.

Désormais il y aura une directrice à la tête de la DRT du CEA

S'il quittera la direction de la DRT en janvier prochain, Stéphane Siebert ne va pas pour autant quitter tout de suite le CEA. Il devrait être investit d'une mission plus proche encore de la direction générale. C'est Julie Galland qui lui succédera. Elle est actuellement à la tête de la sous-direction de l'électronique et du logiciel à la DGE, direction générale des entreprises (ministère de l'économie, des finances et de la relance).