Stéréotypes dans les métiers : "Il faut vraiment que les filles fassent péter certaines barrières"

Pour lutter contre les stéréotypes de genre dans les métiers, l'Agence régionale de l'Orientation et des Métiers et la région Normandie ont organisé la semaine de la mixité du 31 mai au 4 juin 2021. Le directeur de l'Agence appelle les jeunes à ne plus s'autocensurer dans le choix de leurs études.

La semaine de la mixité lutte contre les stéréotypes dans les métiers via des ateliers ciblant collégiens et lycéens

Quand on est jeune et qu'il faut se trouver une formation et un métier, on le constate encore : certaines filières sont davantage choisies par les filles et d'autres par les garçons. Pour sortir de ces schémas, la semaine de la mixité est prévue du 31 mai au 4 juin 2021, avec des ateliers ciblant les élèves des collèges et lycées. L'Agence régionale de l'Orientation et des Métiers et la région Normandie ont organisé l'événement.

Denis Leboucher, directeur de l'Agence régionale de l'Orientation et des Métiers, a confirmé sur France Bleu Normandie qu'en 2021, les clichés ont encore la peau dure. "Si vous regardez froidement les statistiques", analyse Denis Leboucher, "les filles infirmières ou institutrices et les garçons ingénieurs ou mécaniciens, c'est loin d'être un cliché, c'est une vraie réalité ! C'est aussi une reproduction des schémas des parents."

Il existe encore des métiers catalogués "féminins" ou "masculins", détaille Denis Leboucher : "Les services aux particuliers, aux collectivités, les métiers de secrétariat, du tertiaire, c'est très, très, très féminisé avec plus de 80% de représentation. Également, les métiers de la santé, c'est plus de 78% de femmes qui exercent, et puis, à l'inverse, considérant les hommes, c'est le domaine de la construction. Si vous prenez les métiers des ingénieurs, par exemple, dans le domaine industriel, vous n'avez que 16% de femmes. Les écarts sont quand même assez significatifs. Et le chemin est long !"

Il faut travailler dès le primaire, de manière ludique !

Le chemin est long pour changer ces stéréotypes mais les solutions sur le terrain restent l'information, l'échange et la sensibilisation, assure Denis Leboucher : "Il faut tout mettre en œuvre pour arriver à parler mixité, parler de la promotion des métiers dans les deux sens avec les enseignants et les entreprises."

C'est le but de la semaine de la mixité, qui prévoit un grand nombre d'ateliers et d'événements pour faire tomber les clichés auprès des élèves de collège et de lycée : "Il faut travailler dès le primaire, de manière ludique. Par exemple, on a lancé un concours d'affiches pour que dans les écoles, on échange sur la question de la place des garçons et des filles et évidemment, sur la place des filles dans les métiers. D'autant plus qu'elles sont meilleures que les garçons en terme de diplôme, en terme de réussite scolaire."

Ce sont des sujets de longue haleine, reconnaît Denis Leboucher : "Il faut mobiliser les parents parce qu'eux aussi, les parents, nous tous, on se met tous à notre niveau des barrières. Il y a cinquante ans, on n'imaginait pas des femmes conduire des autobus et des autocars. Aujourd'hui, il n'y a personne qui remettrait ça en cause dans nos villes. Si je fais un parallèle un peu facile avec le foot, les footballeuses professionnelles ont réussi à s'imposer là où, il y a encore 60 ans, on n'en parlait pas."

Il faut que ça aille dans les deux sens !

La pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines a aussi permis d'accélérer certains changements, constate Denis Leboucher : "On a de telles tensions dans certains secteurs professionnels qu'en réalité, les entreprises et les employeurs sont prêts, il n'y a plus de fondamentaux sur le fait de ne pas pouvoir embaucher des femmes. Donc, il faut profiter de cela pour que les jeunes filles osent passer certaines frontières, quelquefois des frontières uniquement psychologiques, et qu'elles aillent essayer. Il faut vraiment que les jeunes filles, entre guillemets, je le dis souvent avec mes mots, fassent 'péter' certaines barrières, de façon à aller voir des métiers dont on pense que traditionnellement, ils sont ouverts aux hommes."

"Aujourd'hui, l'Éducation nationale a mis en place un certain nombre d'actions tout au long des parcours de formation qu'on appelle 'parcours métiers'", conclut Denis Leboucher. "Et puis, on parle des filles mais c'est important dans l'autre sens, c'est-à-dire que par rapport à certains stéréotypes dans le domaine sanitaire et social, on l'a vu avec la crise sanitaire, il faut aussi qu'on amène les garçons dans ces secteurs-là, où on n'a pas l'habitude de les voir."