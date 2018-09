Limoges, France

Environ 80 salariés de Steva ont défilé du Champ de Juillet jusqu'à la Préfecture de Haute-Vienne à Limoges, où vient de débuter une réunion pour faire le point sur la situation de l'entreprise qui est toujours en redressement judiciaire, et qui cherche un repreneur. Autour de la table notamment, le Préfet de Haute-Vienne Raphaël Le Méhauté, la Député LREM de Haute-Vienne Marie-Ange, des élus locaux et régionaux, ainsi que les représentants Force Ouvrière de Steva, l’administrateur judiciaire et le Directeur du site de Bessines.

Les salariés de #Steva sont arrivés à la #prefecture de la #HauteVienne où une réunion a lieu pour tenter de sauver l’entreprise. pic.twitter.com/WyJjkSomsz — France Bleu Limousin (@FBLimousin) September 28, 2018

La semaine dernière, le Président Directeur Général de l'entreprise Bowden, société basée dans le Loiret (45), avait visité le site. Jean-Maurice Schmidt avait estimé qu'il pourrait limiter à 30 (sur 114) le nombre de personnes licenciées dans le cadre d'une reprise. D'autres entreprises auraient marqué des signes d'intérêt pour le site Steva de Bessines.

Le Tribunal de commerce de Lyon doit trancher le 5 octobre prochain.