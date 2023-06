STMicroelectronics fête les 50 ans du site R&D de Grenoble

Quand on entend parler de STMicroelectronics en Isère c'est souvent du site de Crolles dont il est question. Avec ses 5 000 salariés et son extension en cours - portée par l'Etat et en collaboration avec l'américain GlobalFoundries - le site de production français de la société franco-italienne est au cœur de l'actualité ces derniers mois. Mais ce n'est ni le seul ni le plus ancien site STMicroelectronics du département : sur la Presqu'ile scientifique de Grenoble le site de R&D fête en effet ses 50 ans.

Au départ, un essaimage du CEA...

Il n'a pas toujours été un site STMicroelectronics puisque la société n'existe sous ce nom que depuis 1987 mais c'est dans ces même murs que s'est petit à petit développé le germe de ce qui est aujourd'hui un des plus importants centre de recherche et développement en matière de semiconducteurs avec ses 2 400 salariés. "Ce sont les 50 ans du site mais aussi les 50 ans de l'écosystème grenoblois" glisse Moussa Belkhiter, directeur du site. En 1973 c'est ici-même que le CEA a décidé de créer un laboratoire d'électronique nommé EFCIS (Études et fabrication de circuits intégrés spéciaux), avec une soixantaine de personnes. Le site est ensuite devenu Thomson puis SGS-Thomson, puis STMicroelectronics.

Hier les box, aujourd'hui des collaborations avec Appel, SpaceX, Airbus...

Il n'en reste pas moins que ça fait bien 50 ans de recherche continue sur un site qui après avoir travaillé sur les ordinateurs, les box, les modems, la téléphonie, la télévision numérique, invente désormais les technologies qui portent l'intelligence embarquée, l'électronique de puissance ou encore la sécurité de l'internet des objets. Il y a du STMicroelectronics dans beaucoup d'objets que nous croisons tous les jours mais sans qu'on le sache.