STMicroelectronics ambitionne de doubler sa production en Europe d'ici 2025

Dans une interview au quotidien La Tribune, Jean-Marc Chéry, le Pdg du fabricant de semiconducteur fait état des ambitions de la société, portée par la demande mondiale de composants électroniques et envisagée comme un acteur majeur des plans stratégiques de "relocalisation" en France et en Europe,

Toute crise est un accélérateur. De chute ou de croissance selon la place qu'on occupe. La "pénurie" mondiale de composants électroniques née de la crise sanitaire du Covid et d'un large déséquilibre de production en faveur de l'Asie -de Taïwan en particulier avec TSMC- est peut-être en train de faire pencher la balance dans le bon sens pour STMicroelectronics. Le groupe franco-italien de semiconducteurs, qui possède deux sites à Grenoble et Crolles en Isère, où il emploie en tout près de 6 000 personnes, vient d'annoncer des résultats très positifs pour le 3e trimestre de cette année, et pourrait atteindre dès 2021 un objectif qu'il s'était fixé pour 2022-2023, à savoir les 12 milliards de dollar de chiffre d'affaire.

Un doublement annoncé des capacités de production en Europe d'ici 2025

Du côté des explications, STMicroelectronics souligne que "la performance du chiffre d'affaire (au 3e trimestre) a été tirée par une forte demande globale et par les programmes engagés auprès de nos clients sur le marche de l'électronique personnelle [...] partiellement contrebalancée par un chiffre d'affaires inférieur à nos prévisions dans l'automobile". Voilà pour le décor. Qui ne nuit pas loin de là évidemment au titre STMicroelectronics qui vient de toucher un sommet jamais atteint depuis 20 ans.

Une bonne conjoncture à laquelle il faut ajouter les plans post-crise sanitaire et "de souveraineté" qui ont vu à la fois Agnès Pannier-Runacher, ministre française déléguée à l'industrie et Thierry Breton, commissaire européen, passer en Isère pour parler "relocalisation" à la fois français et européenne ( à travers une large alliance sur les semiconducteurs). Plus que jamais la crise actuelle met en évidence la nécessité de produire des puces sur notre territoire. Qu'elles soient fabriquées ici par des fondeurs nord-américains ou asiatiques qui installeraient des usines, ou qu'elles soient, ce serait encore mieux, l'œuvre d'acteurs européens.

Voilà ce qui permet à Jean-Marc Chéry, Pdg de STMicroelectronics d'annoncer dans une interview au quotidien économique La Tribune "le doublement de ses moyens de production en Europe d'ici 2025" en s'appuyant sur une nouvelle usine à Milan mais aussi sur une extension du site historique de Crolles (Isère). Côté italien, STMicroelectronics vient également d'annoncer que c’est à Catane, en Sicile, qu'elle a choisi d’établir sa future usine de substrats de carbure de silicium. "Un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros qui vise à satisfaire 40% de ses besoins en 2024 dans cette technologie clé pour l’électrification de l'automobile".

Des ambitions qui peuvent se heurter... au manque de main d'œuvre

Des ambitions qui pourraient avoir comme principal obstacle le manque de candidats pour intégrer les usines ! STMicroelectronics chez qui tout le monde se bousculait encore à Grenoble il y a quelques années peine désormais à recruter et multiplie les "job dating" et autres opérations séduction auprès des candidats à l'emploi. Reste aussi les caprices d'une activité très cyclique jusque-là et où les échecs peuvent succéder assez vite aux succès. Selon le magazine l'Usine nouvelle, STMicroeletronics, vient ainsi de perdre le marché de la puce de recharge sans fil de l’iPhone 13, doublé par l'américain Braodcom, alors qu'elle avait fourni ce composant pour les deux dernières générations du smartphone d'Apple.