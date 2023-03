STMicroelectronics vante sa politique environnementale sous les panneaux solaires de son site de Grenoble

L'engagement éco-responsable et développement durable de la société STMicroelectronics étaient au coeur ce jeudi 9 mars, de l'inauguration d'une imposante installation photovoltaïque sur le parking de son site de Grenoble. La société - premier employeur privé du département avec 7 000 salariés sur ses sites de Grenoble et Crolles - affiche un engagement ambitieux de "neutralité carbone en 2027" à l'échelle du groupe. Un groupe franco-italien qui affirme aussi travailler à bien d'autres dimensions environnementales dans la fabrication de ses composants électroniques.

Un peu plus d'un hectare d'ombrières photovoltaïques

Concernant les panneaux solaires, l'aménagement grenoblois se remarque sur la presqu'ile scientifique. Les parkings ont été recouverts de "10 900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, explique Moussa Belkhiter, le directeur du site, avec 5 800 plaques qui vont représenter à peu près 10% de notre consommation électrique". Une installation "en partenariat" avec le société marseillaise Reservoir Sun, alliée du producteur et distributeur grenoblois d'électricité GEG. Au-delà cette production d'énergie s'accompagne sur le site STMicroelectronics, d'une politique de réduction des consommations en éclairage et chauffage. Le site est aussi en cours de végétalisation, sur une presqu'ile scientifique où les espaces verts ne sont pas légion.

Une politique globale de "produits éco-responsables"

Un accent mis sur la décarbonation et la sobriété qui doit "irriguer", et qui irrigue selon les dirigeants, jusqu'à la conception des produits sur ce site de R&D. "Dans la conception de nos produits, la manières dont nos produits vont être utilisés ces aspects d'empreinte carbone et de consommation sont aussi importants, explique Moussa Belkhiter, plus de 67% des produits que l'on a conçu ici depuis 2021 sont éco-responsables et donc ça fait partie bien sûr de cette démarche pour continuer à utiliser à bon escient nos ressources et aussi de concevoir des technologies qui nous permettent de moins consommer". Un semi-conducteur éco-responsable c'est un composant électronique au "design frugale", pour que la fabrication utilise moins d'énergie, et "qui consomme une énergie faible" dans son fonctionnement.

L'énergie... et l'eau !

Si les questions de l'énergie et de la décarbonation des activités et des produits sont importantes, un des enjeux pour l'avenir de la planète et de nos activité est aussi celui de l'eau. L'industrie, et notamment celle des semi-conducteurs qui est une importante consommatrice, ne peut s'affranchir du sujet. STMicroelectronics agit, explique Frédérique Le Grevès, présidente de STMicroelectronics France. "On sait que l'eau est rare et donc on fait tout pour pour pouvoir la recycler dans nos processus de fabrication" et aujourd'hui "le recyclage interne au processus de fabrication d'eau ultrapure ont permis d'atteindre un niveau de 43% de recyclage en 2022 et on a en ligne de mire un objectif du groupe a 50% en 2025". Une eau qui n'est pas non plus complètement perdu pour d'autres usages puisque "rejetée à 80%" après utilisation. La présidente France de STMicroelectronics avance également "l'investissement dans de nouveaux équipements qui permettent aujourd'hui de consommer 6 fois moins d'eau que ce qu'il y a 20 ans". Et les efforts vont se poursuivre.

Les ombrières photovoltaïques vont se généraliser sur les parkings de France

Pour revenir au sujet des panneaux photovoltaïques en surplomb des parkings, force est de constater que le site grenoblois de STMicroelectronics n'est qu'un des précurseurs en la matière. Ce type d'équipements est en effet appelé à se multiplier sous les effets de la loi "d'accélération sur les énergies renouvelables". adoptée le 1e février dernier. Tous les parcs de stationnement "de plus de 1 500 mètres carrés, explique Samy Sisaid, sous-préfet à la relance pour le département de l'Isère*, vont devoir désormais mettre en place des ombrières avec des procédés de production d'énergie renouvelable sur au moins la moitié de leur surface*". Un autre effet de cette loi est d'obliger à installer des panneaux sur "les bâtiments non résidentiels". Toujours dans une logique de multiplier leur implantation sur des secteurs déjà aménagés ou urbanisés plutôt que sur des espaces naturels ou agricole. "Désormais, explique Samy Sisaid, sur les bâtiments non résidentiels neufs, il va falloir que la surface du toit soit prise par des panneaux photovoltaïques sur au moins 30% dans un premier temps en 2023. Et puis progressivement, on va monter jusqu'à 50 % pour tous les bâtiments neufs. Et puis ce sera étendu en 2028 aux bâtiments existants".