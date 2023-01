Stocamine : les travaux de confinement des déchets ne peuvent pas être poursuivis

Dans le long feuilleton judiciaire de Stocamine, cette ancienne mine de potasse de Wittelsheim où sont entreposés 42. 000 tonnes de déchets industriels, le tribunal administratif de Strasbourg a statué ce jeudi : les travaux préparatoires à l'enfouissement de ces déchets ne pourront pas reprendre. C'est ce que voulait l'Etat, mais Alsace nature, la région et la CEA estimaient que ces travaux pouvaient compromettre un éventuel déstockage. Option pour laquelle l'association et les collectivités militent depuis des années.

L'urgence des travaux n'a pas été démontrée selon la justice

La justice, sans trancher sur les options de déstockage ou d'enfouissement, estime que "le préfet ne pouvait pas, à titre conservatoire, autoriser des travaux de confinement des déchets pour une durée illimitée" [...] et "qu'il ne justifie pas d’un motif d’intérêt général pour procéder en urgence à de telles opérations, sans attendre l’instruction d’une nouvelle demande d’autorisation".

En clair, le tribunal administratif estime que l'urgence des travaux n'a pas été démontrée et qu'il n'était pas nécessaire de les faire avant le lancement prévu cette année d'une toute nouvelle procédure, avec une nouvelle enquête publique.

Le tribunal ajoute, par ailleurs, que "ces jugements ne remettent pas en cause l’obligation d’effectuer les travaux de maintenance et de mise en sécurité de la mine et de l’installation de stockage des déchets".