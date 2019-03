"Stop aux gilets jaunes, arrêtons l'irresponsabilité" affirme le président de la Chambre Régionale des Métiers

Indre-et-Loire, France

Le mouvement des gilets jaunes a bel et bien eu un impact sur des entreprises d'Indre-et-Loire. C'est ce que montre une étude de la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat pour la région Centre-Val-de-Loire. Cette enquête parle d'un impact négatif sur 51% des commerçants et artisans de la région. Un millier d'entreprises ont répondu au questionnaire. La perte de chiffre d'affaires a été évaluée de 10 à 40% sur la même période. Gérard Bobier est le président de la Chambre Régionale du Commerce et de l'Artisanat. Il est aussi président de la Chambre en Indre-et-Loire. Il lance un cri d'alarme car, selon lui, certaines entreprises ne passeront pas le premier semestre. "Aujourd'hui je dis stop, arrêtons l'irresponsabilité. Oui les revendications existent mais ce n'est pas en bloquant l'économie qu'on va y arriver et qu'on aura des réponses concrètes aux problématiques".

On a des entreprises de proximité qui sont en train de souffrir alors que dans le même temps, le commerce en ligne, les Amazon et autres, est en train de se goinfrer - Gérard Bobier

Selon une étude de la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat, 23 entreprises de la région Centre, dont près de la moitié en Indre-et-Loire, ont déposé un dossier de recours au temps partiel pour une centaine de salariés environ. La plupart des entreprises n'ont pas employé d'intérimaires. Des CDD n'ont pas été reconduits. Les entreprises impactées ont dû piocher dans les trésoreries. Le tableau est sombre. L'étude de la Chambre Régionale des métiers et de l'artisanat montre une baisse de fréquentation, des difficultés de déplacements et d'approvisionnement, notamment pour des entreprises du bâtiment. La moitié des sociétés impactées par le mouvement des gilets disent avoir perdu entre 10 et 30% de chiffres d'affaires.

Dans ce contexte, et à l'initiative du conseiller régional tourangeau Pierre Commandeur (proche de LREM), le Conseil Régional réuni jeudi à Orléans a voté un vœu afin d'apporter un soutien financier aux commerçants touchés par le mouvement des gilets jaunes.