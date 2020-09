Stop licenciement : la CGT lance une carte qui recense les plans sociaux en France

Une carte de France des plans sociaux : c'est ce que viennent de lancer des représentants CGT de plusieurs entreprises en lutte, notamment ceux de Cargill, à Haubourdin. Le but est de provoquer une prise de conscience, et de fédérer les actions.

La CGT de Cargill Haubourdin, ainsi que les représentants d'autres usines, viennent de lancer le site internet "Stop licenciement". Il s'agit d'une carte de France, qui permet de visualiser les plans sociaux et les fermetures d'usines en cours.

Cette carte interactive permet de visualiser le nombre de postes qui risquent d'être supprimés dans chaque entreprise signalée par des salariés ou des représentants syndicaux. - Capture d'écran stoplicenciement.fr

Des luttes isolées n'aboutissent à rien

Dorian Valois, représentant CGT chez Cargill, assure que l'objectif "n'est pas de faire un décompte macabre, mais de centraliser ces licenciements. Nous devons nous organiser, et avoir une riposte à la hauteur des dégâts. On espère donner de la visibilité, et mobiliser. Des luttes isolées n'aboutissent à rien"

Pour le moment les représentants, syndiqués ou non, de 122 entreprises se sont fait connaître, jusqu'à la Martinique. Antony Guilloteau, délégué CGT chez Michelin à la Roche-sur-Yon, assure que "si on reste enfermés dans nos boîtes, on ne peut pas faire avancer les choses. Il faut créer un mouvement pour que tout le monde se batte ensemble".

Projet de loi pour bloquer les licenciements

Sur ce même site, une pétition est en ligne, elle a pour but de convaincre les politiques de porter un projet de loi qui permettrait aux représentants des salariés de bloquer un plan social, tant que l'entreprise n'a pas prouvé qu'il s'agit réellement de licenciements économiques.

stoplicenciement.fr