Stop ou encore pour Gérard Lopez à la tête du LOSC?

Des réunions décisives pour l'avenir du club de foot de Lille et de son président Gérard Lopez sont programmées en ce moment. Le fonds d'investissement Elliot Management, principal bailleur de fonds, souhaite réduire la dette du club et pourrait débarquer la direction.

C'est un coup de tonnerre au LOSC, alors que sur le terrain tout va bien (Lille est leader de Ligue 1 avant de se déplacer à Dijon ce mercredi) en coulisse des réunions se succèdent pour évoquer l'avenir de la direction et du président Gérard Lopez en tête.

Elliott veut reprendre la main?

Le fond d'investissement Américain Elliott Management qui a financé le rachat du LOSC pour Gérard Lopez en 2017 pour un montant de 130 à 140 millions d'euros, souhaite une réduction de la dette du club en raison du contexte actuel. Selon le journal l'Equipe, une réunion est programmée ce mardi soir avec le président et propriétaire de Lille, Gérard Lopez.

Covid, Téléfoot et mercato

Le manque de rentrée d'argent à cause de l'épidémie de Covid-19, la vente limitée de joueurs (Osimhen à Naples, Gabriel à Arsenal) pour un montant de 105 millions d'Euros et enfin le retrait du diffuseur de la ligue 1 Médiapro qui pourrait priver les clubs de droits télés, inciteraient Elliott management à revoir sa position. Selon nos informations, Lille espérait au moins 50 millions d'Euros de droits télés.

Du déjà vu pour les Américains, le fonds d'investissement qui avait financé le rachat du Milan AC pour un homme d'affaires Chinois en 2017, avait finalement pris le contrôle du club en octobre 2018 pour des raisons financières.

Olivier Létang président?

Selon les informations de France Bleu Nord, Elliott Management aurait trouvé un nouveau repreneur basé en Hollande. Le projet serait piloté par Olivier Létang ancien dirigeant de Reims, du Paris Saint-Germain et président de Rennes de 2017 à 2019. Olivier Létang pourrait devenir le nouveau président du LOSC en remplacement de Gérard Lopez. Le fonds d'investissement envisagerait aussi de remercier Marc Ingla le directeur général et Luis Campos le conseiller du président en charge du recrutement et s'interroge sur l'avenir de l'entraîneur Christophe Galtier.

Ca bouge à Luchin

Au domaine de Luchin, "des mouvements" sont constatés par les salariés avec des "personnes inhabituelles" qui sont présentes au siège du club, il s'agit selon les informations de France Bleu Nord des dirigeants du fonds Américain. Marc Ingla le directeur général a réuni l'ensemble du personnel ce lundi midi pour affirmer que le club "devait faire des économies" mais que "tout va bien, je suis encore là".