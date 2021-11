Strasbourg : 56 casiers mis à disposition des plus démunis

Alex, 35 ans, le considère comme son coffre-fort. Un casier en bois dans lequel le sans-abris a entreposé ses biens les plus précieux. "Ce sont des affaires personnelles qui date de ma vie d'avant", nous montre l'ancien commis de cuisine. Depuis août dernier, il possède son rangement, le casier numéro 35, mis à disposition par une "bagagerie solidaire", inaugurée ce mercredi 3 novembre par le Secours Populaire du Bas-Rhin, quartier de la Meinau à Strasbourg.

En lieu sûr

Le système de consigne est ouvert à tous, sans condition, il suffit de renseigner une fiche de présentation et la personne obtient une carte qui correspond à l'un des 56 casiers mis en place. Alex passe ses nuits sous une tente. Ce casier lui permet de sécuriser ses affaires : "Il se peut qu'un soir j'aille à ma tente... Et que je retrouve ma tente, soit enlevée, soit découpée, on ne sait jamais !", prévient le trentenaire.

Ses affaires sont ainsi verrouillées, en lieu sûr et accessibles du lundi au vendredi en journée. Il peut ouvrir son casier sur présentation de sa carte. "Ils nous la présentent et ils ne gardent pas les clés pour des questions de sécurité", détaille Michel, l'un des bénévoles de l'association.

De plus en plus de monde à la rue

Chacun des bénéficiaires a un bail de trois mois renouvelables. Le dispositif a beaucoup de succès, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Secours Populaire. "Là, l'hiver arrive, vous avez déjà des tentes et des familles qui sont dehors, vous avez un risque de mort", prévient Camille Véga, secrétaire départemental de l'association pour le Bas-Rhin. Selon lui, le nombre d'appel au numéro 115 pour des logements d'urgence est en augmentation, 300 par jour rien que pour Strasbourg.