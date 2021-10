Strasbourg : à quoi va ressembler le marché de Noël 2021 ?

On en sait plus sur l'édition 2021 du marché de Noël de Strasbourg : fin des check-points autour de la Grande-Île, desserte de tous les arrêts de tram et chalets plus espacés, le détail des nouveautés.

La capitale alsacienne renoue cette année avec son marché de Noël dans toute sa splendeur, vin chaud et chalets compris a annoncé la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian fin septembre. Après une édition 2020 marquée par le coronavirus et les interdictions, on en sait désormais plus sur ce qui nous attend en cette fin d'année.

La fin des check-points "en bonne voie"

Ce qui changerait d'abord radicalement, c'est la fin des check-point de contrôle des piétons tout autour de la Grande-Île. La préfecture du Bas-Rhin donnera le feu vert final sur le sujet mais "c'est en bonne voie", confie Guillaume Libsig, adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la vie associative et des animations urbaines.

Côté commerçants, "on est ravis, ravis, ravis" lance Pierre Bardet, directeur des Vitrines de Strasbourg, "c'était une problématique depuis des années donc c'est la grande nouvelle de ce marché de Noël. Ça va faire revenir des personnes de la deuxième et troisième couronne de Strasbourg." En terme d'accessibilité, les trams devraient également pouvoir s'arrêter à toutes les stations.

Un marché plus aéré

Pour répondre aux exigences sanitaires, le marché sera aussi plus aéré, donc plus étendu même s'il devrait rester dans le centre-ville pour garder son identité. Une bonne idée pour Anne-Céline Utz qui tient le magasin de décoration "Un Noël en Alsace", quartier de la Petite France : "C'est ce que les strasbourgeois reprochent au marché, le fait d'être les uns sur les autres et de ne pas pouvoir circuler donc là on espère que ça redeviendra un plaisir.'

Mais la conséquence c'est le déplacement de certains des quelques 314 chalets prévus, pour les espacer. C'est le cas de celui de Marilyn Lefebvre : à Noël, la gérante du restaurant "Poids plume" est aussi renommée pour son vin chaud : "Nous étions à un endroit très stratégique, sur la place Benjamin Zix, on va se retrouver ici à côté de notre établissement. Est-ce que le flux va être bien géré, la signalisation aussi ? Il y a encore beaucoup d'interrogations de ce côté là."

Le pass sanitaire obligatoire ?

Sur la question du port du masque et de l'obligation de présenter un pass sanitaire, "c'est toujours en discussion avec la préfecture du Bas-Rhin" explique Guillaume Libsig. Les taux d'incidences du département et de l'Eurométropole de Strasbourg au moment du marché de Noël restent incertains.

Et en terme de fréquentation, la mairie de Strasbourg espère à minima 50% des quelques 200 millions de visiteurs que connaissait le marché avant la pandémie. Les commerçants eux, comptent sur un peu plus vu le regain d'afflux de touristes ces derniers temps. L'objectif en tout cas est clair : revivre cette année, un vrai marché de Noël.