Strasbourg accueillera le plus grand quartier en habitat participatif de France d'ici 2030

"Très longtemps, l'habitat participatif était une utopie, aujourd'hui cette utopie se réalise avec ce quartier exemplaire au niveau national". C'est avec ces mots que le conseiller municipal délégué Alain Jund, a présenté le nouveau quartier en habitat participatif qui verra le jour à Strasbourg d'ici 2030. Ce sera le plus grand quartier du genre en France.

"Une nouvelle manière d'habiter en ville"

Ce nouveau quartier sera situé à l'est de la ville, à proximité du parc de la Citadelle. Au sein de celui-ci, 102 des 909 logements seront conçus en habitat participatif. Cette pratique permet aux futurs habitants d'un immeuble de se regrouper pour concevoir ensemble leurs logements. Les habitants y partageront un mode de vie écologique et communautaire. On y trouvera également des espaces partagés.

"Ces logements participent à construire la ville de demain et viennent appuyer l'ambition de proposer un habitat écologique et abordable aux citoyens", a estimé Jeanne Barseghian lors de la présentation du projet mardi 18 avril. L'objectif est également de proposer un habitat abordable aux citoyens "en évitant la présence de quartiers dortoirs", ajoute la Maire.

Une première réunion publique de lancement et de découverte de l'habitat sportif sera organisée le mercredi 26 avril au Point-Coop café des Deux-Rives dans le quartier Citadelle. Au total, deux premières consultations seront réalisées cette année. Les citoyens pourront alors présenter leurs projets et faire acte de candidature.

"Depuis 2009, 20 projets participatifs sont habités et 15 autres sont en cours à Strasbourg" , chiffre Alain Jund. La capitale alsacienne est pionnière dans le développement de ces logements en France. Au total, on comptait 900 projets d'habitat participatif en 2021 en France selon l'organisation Habitats participatifs France. Une pratique bien plus développée chez nos voisins suisses (5% du parc immobilier est construit en habitat participatif) et en Allemagne.