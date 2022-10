Strasbourg : avec la hausse des prix, Abribus s'attend à de nouvelles distributions record cette saison

La camionnette et le bus s'installeront chaque jeudi, samedi et dimanche à Strasbourg

Après une pause de quelques mois, l'association Abribus reprend ses distributions le samedi 1er octobre 2022. Elle va installer son bus et sa camionnette à Strasbourg dans les quartiers de la Gare, place de la Bourse mais aussi sur le campement de migrants installé place de l'Étoile. Et elle s'attend malheureusement à une affluence record cette année encore.

75 % de repas en plus distribués la saison dernière

L'année dernière avait déjà été celle de tous les records selon la porte-parole de l'association Gabrielle Clare. "On est passé de 19 000 repas distribués à 35 000. Ça fait 75% d'augmentation. C'est au-delà de tout. Dans les distributions, on retrouve désormais beaucoup de travailleurs pauvres, qui dorment dans leur voiture. On a évidemment aussi des primo-arrivants et des marginaux, qui sont à la rue depuis des années. Mais ça peut arriver à tout le monde", se désole-t-elle tout en saluant le travail des bénévoles. "Après une ou deux vestes, tout le monde s'est mobilisé. On a été réactif pour distribuer des repas à quasiment à tout le monde à chaque fois."

Pour ce premier week-end, l'association prévoit donc comme l'année dernière 400 repas par jour. Au menu : des pâtes à la bolognaise ou au thon. Un menu "simple" pour la reprise.

Trouver de nouvelles cuisines isothermes a été un vrai défi pour l'association © Radio France - Jules Hauss

Dans la réserve, les stocks sont donc massifs. Les conserves, fruits et féculents sont stockés dans de nouvelles armoires. Surtout, Gabrielle Clare a fait l'acquisition de deux nouvelles "Norvégiennes" : des cuisines isothermes qui maintiennent les plats au chaud. "J'en ai trouvé deux sur Le Bon Coin à Reims et un copain les a récupérées. C'est précieux, on n'en trouve presque plus et on va certainement partir avec toutes nos Norvégiennes pour les distributions."

L'association Abribus a considérablement augmenté ses stocks pour cette saison © Radio France - Jules Hauss

La hausse des prix et la précarité énergétique ne devraient rien arranger cette année. "Pour beaucoup de monde, ça va être de plus en plus difficile de choisir entre manger et se chauffer", estime Gabrielle Clare. L'association met donc la pression sur ses fournisseurs (majoritairement la Banque alimentaire, mais aussi des supermarchés et des grossistes) pour que les stocks soient suffisants. "Avant on cherchait quatre ou cinq cartons de bananes. Aujourd'hui j'en ai 18."

En plus des dons l'association a besoin de bénévoles pour donner un coup de main en cuisine et assurer les distributions. Elles auront lieu chaque jeudi, samedi et dimanche.