Strasbourg : des fournitures scolaires (presque) gratuites pour plus de 1100 enfants défavorisés

La rentrée approche. Il faut donc faire les courses de fournitures scolaires . Or certaines familles en grande précarité ne toucheront pas l'allocation de rentrée de la CAF. C'est pour ces familles, souvent migrantes, que le secours populaire du Bas-Rhin et Caritas Alsace se sont associés. Pour la septième année consécutive ils distribuent depuis lundi (presque) gratuitement des fournitures scolaires à ces enfants. Les familles doivent en effet s'acquitter de deux euros par enfant pour un panier de fournitures, avec un plafond à 5 euros.

1120 enfants au total seront aidés cette année. Soit le double de l'an dernier, grâce à une subvention de la mairie de Strasbourg. "Nous sommes dans le besoin, je n'ai presque aucune ressource, le secours populaire nous aide énormément" souligne par exemple une maman congolaise venue avec deux de ses filles chercher des fournitures pour la rentrée au siège du secours populaire.

"J'ai été à la rue pendant des mois. Nous dormions dehors. Nous avons même du mal à acheter la nourriture, alors les fournitures scolaires..." soupire de son côté Kledis, un adolescent albanais de 16 ans.

Chaque enfant a droit à un cartable © Radio France - Antoine Balandra

La distribution va continuer toute cette semaine dans les locaux du secours populaire à Strasbourg. Quatre "parcours" de fournitures sont proposés aux familles selon de l'âge de l'élève et selon une liste type de l'éducation nationale en fonction du niveau.

Choisir ses fournitures

Les fournitures ont été collectées auprès des particuliers devant les supermarchés au mois de juillet, ou données par des entreprises comme Amazon pour les cartables. Chaque enfant a donc droit à un panier de fournitures selon une liste. Mais c'est ensuite lui qui choisit réellement le modèle de stylo, trousse ou cartable. Et tout est neuf. Question de dignité bien sûr explique Camille Vega, secrétaire général du Secours populaire du Bas-Rhin. "C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. C'est que les enfants puissent choisir leur cartable, leur trousse. Cela fait partie des choses avant d'aller à l'école pour se préparer à la rentrée. Cela fait partie de ce respect-là. C'est pour cela que l'on veut aussi que ce soient des fournitures neuves, pour que l'enfant fasse sa rentrée comme n'importe quel enfant" dit-il.

Du stylo à la gomme, le secours populaire et Caritas Alsace équipent les enfants les plus défavorisés © Radio France - Antoine Balandra

Avec l'inflation et la hausse de la précarité, cette distribution est plus que jamais nécessaire souligne Alain Di Cintio de Caritas Alsace. "Cela a certainement toujours été un besoin, mais là on le sent, car les dettes s'accumulent. Les gens n'arrivent pas en disant qu'ils ont besoin de fournitures scolaires. En fait, c'est quelque chose qu'il faut parfois discerner ans une accumulation de difficultés mais celle-ci va peser particulièrement à ce moment de l'année" explique-t-il.

Et ces distributions sont d'autant plus importantes que le secours populaire a vu son nombre de bénéficiaires exploser en 2 ans. Il est passé de 7000 dans le Bas-Rhin en 2020 à 22.000 en 2022. Au total, plus d'une centaine de bénévoles sont mobilisés pour cette grande distribution de fournitures.