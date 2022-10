Strasbourg : Emmaüs Connect recrute des bénévoles pour répondre à l'urgence numérique

Postuler à un emploi, prendre un rendez-vous chez le médecin, payer ses impôts, suivre la scolarité de ses enfants : aujourd'hui, c'est difficile de se passer d'internet. Pour "répondre à l'urgence numérique", Emmaüs Connect propose des formations et recrute des bénévoles. L'association présente son activité et le rôle des bénévoles lors de la "journée engagée" le 15 octobre.

"Si vous savez envoyer un mail, vous pouvez être bénévole ! "

A Strasbourg, le rendez-vous est donné dans les locaux de Emmaüs Connect, au 33 rue Kageneck à partir de 10 heures. Faut-il être un as de l'informatique et du numérique pour devenir bénévole ? "Pas du tout, il s'agit d'aider des personnes autour de compétences de base, la souris, le clavier, aller sur Youtube. Si vous savez envoyer un mail, vous pouvez être bénévole", explique Benjamin Rafali, responsable du centre Emmaüs Connect de Strasbourg.

Pas de grosse contrainte non plus sur les horaires et l'engagement. C'est du bénévolat à la carte, "c'est à la personne de décider, certaines viennent une fois par semaine, certaines uniquement quand elles ont le temps", souligne Benjamin Rafali. 350 bénéficiaires suivent chaque mois des formations chez Emmaüs Connect. L'association propose aussi du matériel reconditionné ou encore des moyens de connexion à prix très réduit.