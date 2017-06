Strasbourg : grève à la CTS mercredi, ni tram ni bus après 14h

Un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats de la Compagnie des transports strasbourgeois à partir du ce mercredi. Aucun bus, ni aucun tram ne circuleront après 14h.

Plusieurs organisations syndicales, CGT, FO et CFDT ont déposé un préavis de grève à compter de ce mercredi 21 juin à la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS). Il court jusqu'au 9 juillet et porte sur le refus d’externalisation de certaines lignes de bus. Les grévistes se retrouveront devant le dépôt de bus et tram le matin.

Ni bus ni tram après 14h

Le mouvement s'annonce très suivi en pleine fête de la musique. Il n'y aura ni bus, ni tram après 14h ce mercredi. Avant 14h, il n'y aura aucun tram sur les lignes E et F. Pour les lignes A,B, C et D, il faudra comptez un tram toutes les 30 minutes.Pour les bus, pas plus d'un toutes les demi-heures, voire toutes les heures.