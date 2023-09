Strasbourg : l'association Abribus cherche des bénévoles pour ses distributions de repas

L'association Abribus reprend du service en ce début octobre. Elle reprend ses distributions de repas dans un contexte compliqué de forte hausse du nombre de bénéficiaires. "En raison de l'inflation, du coût de la vie, on observe une augmentation de la fréquentation. On a un public assez diversifié, des familles notamment qui sont hébergées dans des dispositifs mais sans cuisine. Il y a aussi des personnes sans domicile, et d'autres avec des logements mais qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois", explique Maxime Husser, bénévole, au micro de France Bleu Alsace.

L'association lance un appel aux dons

L'association Abribus peut compter sur ses fidèles bénévoles mais elle lance un nouvel appel "on cherche de nouvelles personnes car le fait de distribuer beaucoup plus qu'il y a quelques années, ça entraîne des rythmes plus intenses et qui sur le long terme fatiguent les bénévoles", explique Maxime Husser. Il est possible de rejoindre l'association pour la cuisine ou la distribution. Les repas sont proposés à Strasbourg, les jeudis, samedis et dimanches. L'association lance aussi un nouvel appel aux dons.