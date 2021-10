Strasbourg : l'usine de levure Biospringer paralysée par une grève

Réunie en cercle devant le portail de l'usine, la vingtaine de salariés de Bio Springer est soutenue par les klaxons des semi-remorques. Leur combat commence à être connu dans le port du Rhin, à Strasbourg. L'entreprise spécialisée dans la production de levure est à l'arrêt complet ce mercredi 20 octobre. Depuis trois jours une grève mobilise 40 salariés pour demander une revalorisation salariale de 2,2% et compenser les effets de l'inflation.

Compenser la hausse du coût de la vie

"Il n'y a plus aucune production", déclare Samir Ben Ali, représentant CGT, devant ses collègues, on demande une revalorisation de nos salaires de 2.2%, ce qui représente l'inflation à l'heure actuelle." Une revendication également portée par la CFTC. De son côté direction, "veut des négociations annuelles, fin novembre, et c'est beaucoup trop tard", estime Philippe Barth, délégué syndical de la CFTC.

"Si les salaires ne suivent pas, on sera perdant, Victor Klopfenstein, élu CFTC

Les deux syndicats se disent très déterminés à continuer le mouvement social jusqu'à obtenir gain de cause. L'augmentation des prix des énergies est intenable pour certains salariés. "On le voit tous à la pompe, cela impacte notre pouvoir d'achat, si les salaires ne suivent pas, on sera perdant", regrette Victor Klopfenstein, également élu CFTC. Contactée, la direction n'a pas répondu à nos sollicitations. Les salariés