A Strasbourg, la justice dira vendredi si les commerces peuvent ouvrir ce dimanche

Les magasins seront-ils ouverts ce dimanche à Strasbourg ? La CGT et la CFTC ont déposé ce mercredi matin un recours devant le tribunal administratif contre la décision du préfet d'accorder ce droit aux commerçants. La justice tranchera vendredi.

Les commerçants du centre-ville de Strasbourg veulent ouvrir leurs magasins ce dimanche de 10h à 18h30. Ils estiment que les restrictions d'accès et de circulation pendant le marché de Noël ont nui à la fréquentation avec pour conséquence une baisse de leur chiffre d'affaires. La CGT et la CFTC ont déposé un recours devant le tribunal administratif contre la décision du préfet d'accorder ce droit aux commerçants.

Réponse de la justice vendredi

Les deux syndicats sont convaincus que la chute du chiffre d'affaires est "essentiellement liée à la conjoncture économique et non au dispositif de sécurité". Et ils sont inquiets "quant au risque de prolifération des ouvertures des commerces les dimanches". Le tribunal administratif tranchera vendredi après-midi. S'il donne son feu vert aux commerçants, la CGT et la CFDT ont déjà prévu une riposte. Ils ont déposé un préavis de grève dimanche à l'intention "_des salariés qui ne voudraient pas travailler alors que l'employeur les forcerait à être volontaire_s".