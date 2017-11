Strasbourg : Le marché de Noël, la bonne recette pour les hôtels et restaurants

Le marché de Noël sera officiellement ouvert ce vendredi jusqu'au 30 décembre. Les 300 chalets sont installés, prêts à accueillir les 2 millions de visiteurs attendus. D'autant que le marché de Noël de la capitale alsacienne rapporte 250 millions d'euros.

Le marché de Noël représente un investissement de 2,2 millions d'euros pour l'opération "Strasbourg, capitale de Noël" qui existe depuis 1991. Les restaurateurs et les hôteliers sont dans les starting block pour les accueillir et on peut dire que ils font de bonnes recettes pendant cette période.

À Strasbourg, Cédric Moulot est à la tête de CM collection, il gère une dizaine de restaurants sur Strasbourg. (Meiseloker, le Dôme, le 1741, le Tire-bouchon, Au Crocodile, Au bon vivant etc.) Pour lui, le marché de Noël c'est "l'équivalent de trois mois dans l'année". Pendant toute la période du marché de Noël, ses équipes sont sur le qui-vive. D'autant plus que pour les fêtes de fin d'années, certains de ses restaurants affichent déjà complets.

Sur le pôle gastronomique (1741 et Crocodile), on est déjà presque complets à Noël, il reste quelques places pour le 25 et le 31, nous avons déjà des demandes. — Cédric Moulot

Statu quo côté restaurateurs

Difficile pour la clientèle étrangère de trouver une chambre bien souvent à cette période. Marie-Hélène Engel est la directrice de l'hôtel Europe au cœur de la Petite France, 61 chambres sont très souvent occupées pendant cette période. Cette clientèle fréquente également les bars comme le What The Fox, rue de la douane. Le bar entame son troisième marché de Noël et Guillaume Unzeitig, le gérant constate que "l'activité augmente pendant cette période, c'est le mois le plus fort pour le bar".

Au total, le marché de Noël de Strasbourg rapporte 250 millions à l'économie locale.