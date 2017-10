Strasbourg : le salon Bio & Co toujours plus surprenant

Tout le weekend, c'est le salon Bio & Co au Wacken à Strasbourg. Plus de 200 exposants accueillent environ 17 000 visiteurs. Alimentation, habillement, cosmétique, il y en a pour tous les goûts. Les surprises sont garanties.

Des escargots et des algues

Vous avez des problèmes de peau ? Peut-être qu'il vous faut une crème à base de bave d'escargot ! "Ça contient beaucoup de nutriments très bons pour le visage," assure Alves Santos, qui tient le stand. "Avant d'ajouter : On prend très soin de nos escargots pour ne pas les stresser, ni les blesser." La bave est prélevée directement sur l'animal avec un simple pinceau. Si vous êtes plutôt gastronomie que cosmétique, allez donc faire un tour du côté de ce vendeur d'algues : "On peut les décliner sous plein de formes différentes, en tartare, en salade et même en beurre." Seul petit conseil : ne pas s'arrêter à la couleur verdâtre des produits. Enfin, pour vous détendre, vous pourrez profiter d'un stand de réflexologie plantaire.

Guérir en se faisant masser les pieds

D'après Christine Turpin "chaque zone du pied agit sur un point du corps." Par exemple, un bon massage des orteils peut faire passer les maux de tête. Mais Christine Turpin n'entend pas remplacer la médecine traditionnelle : "Si quelqu'un souffre d’arthrose, on ne va pas lui enlever d'un coup de baguette magique. Mais on peut soulager sa douleur." En tous cas Benoit est conquis. Il en train de se faire masser les pieds : "On se sent détendu, j'ai l'impression de retrouver plus d'énergie et pas uniquement dans les pieds mais dans tout le corps." En Alsace, il existe une école de réflexologie plantaire à Wittenheim à côté de Mulhouse.

Des produits bio mais pas tous locaux

La plupart des labels bio garantissent l'absence d'OGM, de pesticides ou d'engrais chimiques. Mais ils ne prennent pas en compte le transport des produits. Par exemple, Marie vend des épices bio, dont beaucoup viennent d'Inde ou de Turquie : "Si vous avez la recette miracle pour en faire pousser en France, je suis preneuse !" s'exclame-t-elle. Un peu plus loin, Josette vient de savourer un jus d'orange pressé. Des oranges bio... qui viennent de Sicile : "On ne peut pas avoir tout à côté de chez nous sinon on ne mangerait que des choux et des noix," argumente Josette. Ce n'est pas forcément du goût d'Arlette qui vend de la bière bio d'Alsace : "Si les produits viennent de si loin, c'est bizarre de dire qu'ils sont bio. Moi j'achète mon houblon à Obernai. Il est bio ET il vient d'à côté de chez moi." S'il n'y a pas plus de petits producteurs locaux sur le salon, c'est peut-être à cause de prix : plus de 700 euros pour un stand de quatre mètres carrés.

Le salon Bio & Co dure jusqu'à lundi. C'est ouvert de 10h à 19h. L'entrée coûte 5 euros et est gratuite pour les enfants.