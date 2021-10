Strasbourg : les hôtels font le plein de réservations à l'approche du marché de Noël

Après une édition 2020 annulée par l'épidémie de covid-19, le retour du marché de Noël est déjà une réussite pour le secteur de l'hébergement à Strasbourg. A un mois de l'ouverture des chalets, du 26 novembre au 26 décembre, hôtels, gîtes et locations touristiques sont déjà pris d'assaut. Les professionnels sont confiants et promettent une belle saison.

Les réservations battent leur plein

Derrière son ordinateur, Fiona, réceptionniste à l'hôtel Rohan, près de la cathédrale de Strasbourg, passe en revue les semaines à venir. "A partir du 3 décembre, les gens vont venir non-stop, le week-end du 10 décembre également, pareil pour la semaine du 13 décembre", décrit la jeune femme devant un planning déjà très coloré.

Les 35 chambres de l'établissement sont occupées à 60% pour le mois de décembre. Un taux d'occupation qui va grimper à 90% espère la directrice, Anne-Marie Da Costa : "On a un prix moyenne qui est en plus en hausse, un peu moins de 30%, avec entre 220 euros et 230 euros le séjour."

Après un an et demi en suspend, le retour des touristes se confirme pour cet hiver. "Les week-ends se remplissent, d'abords les hôtels de centre-ville, surtout du côté de la gare", remarque Alexandre Roth, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à Strasbourg.

Une fenêtre de réservation plus courte

Les professionnels remarquent que les clients prennent leur chambre plus tardivement. La fenêtre de réservation s'est raccourcie. "Historiquement, certains clients réservaient d'une année sur l'autre pour le marché de Noël. Là, je pense que cette fenêtre s'est réduite et cela va se faire dans les dernières semaines, voire les derniers jours", détaille Anne-Marie Da Costa. Cette frilosité de la clientèle s'explique par l'annulation de l'édition 2020 à cause du covid-19.