Strasbourg : les agriculteurs dénoncent à leur tour la hausse des charges

Les agriculteurs du Bas-Rhin se sont mobilisés ce lundi à l'appel de la FDSEA et des J.A. pour dénoncer pèle-mêle l'explosion des charges, les rémunérations trop faibles et la mauvaise gestion du dernier épisode de sécheresse. 150 tracteurs se sont rassemblés à Strasbourg et à Sélestat.

Strasbourg

Les agriculteurs du Bas-Rhin se sont mobilisés aujourd'hui à l'appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, les J.A., contre "le matraquage de l'agriculture". Ils dénoncent la hausse des charges, les rémunérations trop faibles et la mauvaise gestion du dernier épisode de sécheresse. Ils réclament aussi plus de reconnaissance et de considération de la part du gouvernement.

Les représentants des agriculteurs ont rencontré des élus, comme les députés "En marche" Martine Wonner, Sylvain Waserman ou Bruno Studer. Ils ont aussi dialogué avec des représentants de l'Etat.

Des arbustes pour la DREAL

150 tracteurs se sont rangés à l'heure du déjeuner devant la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'entrée de Cronenbourg, à Strasbourg. Les manifestants avaient apporté plusieurs arbustes, qu'ils voulaient planter au pied du bâtiment, pour apporter symboliquement leur contribution aux efforts du gouvernement en faveur de la transition énergétique. Les agriculteurs dénoncent en effet également l'inflation de normes environnementales.

Des arbustes pour la DREAL en souvenir des agriculteurs du Bas-Rhin © Radio France - Corinne Fugler

Des rassemblements étaient organisés un peu partout dans le département, à Marmoutier, Haguenau, Molsheim ou encore Sélestat, où se sont regroupés hier près de 150 tracteurs.

#manifagri67 Les viticulteurs d'Alsace sont venus manifester en machine à vendanger devant les grilles de la s/préfecture à Sélestat et ont exprimé toutes les inquiétudes #drinkalsacepic.twitter.com/3FnUcpU2hT — EAVPHR (@EAVPHR) December 3, 2018

JA, avec la @FNSEA, est solidaire du malaise de la ruralité : "derrière la colère qui s’exprime sur le carburant, c’est aussi le ras-le-bol des territoires ruraux qui explose à la vue de tous"

Notre CP 👇👇https://t.co/bAkj4kohltpic.twitter.com/vati9ccL8T — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) November 15, 2018