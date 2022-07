Strasbourg : les forains de la foire Saint-Jean déçus par l'affluence de cet été

Clap de fin au Wacken! La fête foraine strasbourgeoise, installée depuis le 25 juin, se termine ce dimanche soir. Il a fait plutôt beau et chaud à cette période (contrairement à l'an dernier), mais à l'heure du bilan, les forains ont un goût amer.

"Peut-être 15% de clients en moins", selon un forain

Sandy, le patron du casino Orlando, reconnaît que la fréquentation de cette année est en baisse : "On a peut-être 15 à 20% de personnes en moins", et selon lui, cela s'explique par une baisse du pouvoir d'achat de ses clients. "On le sent que le budget est très serré, et ça ne concerne pas que mon stand, mais tout le monde", souffle Sandy.

En face, Freddy, qui gère un petit train, acquiesce et parle d'une année parmi "les plus catastrophiques":

Un client qui avait 50 euros à dépenser à la foire Saint-Jean, s'il a pris plus dans le budget essence, il a moins dans le budget distraction ici!

Le prix de certaines attractions a augmenté

Ana, churros à la main, est venue une seule fois cette année et cette maman a prévu un "sacré budget" pour que ses enfants s'amusent, soit 50 euros. Mais cette Strasbourgeoise souffle : "ça fait cher quand même pour venir juste une heure, avant avec le même budget on faisait plus de choses ici!"

A cause notamment de la crise de l'énergie, certains forains ici ont dû augmenter leur prix, comme Tony : le ticket pour son petit train est passé de trois euros à trois euros cinquante. "On est sur la corde raide", confie le forain, qui a dû se résoudre à cette augmentation.

Tout a augmenté : le prix de l'électricité, de l'emplacement, et de la ferraille, qui a pris 40%. Les constructeurs de manèges ne vont pas nous faire de cadeaux, et forcément on doit le répercuter ensuite.

Voilà pourquoi cette année, il n'y a pas eu de journée tarif réduit ou demi-tarif à la foire Saint-Jean.