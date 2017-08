Strasbourg : les légumes locaux de l'îlot de la Meinau séduisent les restaurateurs

Désireux de cuisiner des produits frais et locaux, une quarantaine de restaurateurs strasbourgeois se font livrer leurs légumes par Christophe Moegling, fondateur du service de livraison Au Petit Marché d'Alsace, adossé à l'îlot de la Meinau.

Des barquettes plein les bras, sur les pavés du centre-ville de Strasbourg, Christophe Moegling décharge son camion. Pommes, concombres, carottes... Il ne faut pas perdre de temps : le dirigeant de l'entreprise Au Petit Marché d'Alsace a d'autres livraisons à faire. "Il me reste encore L'Oignon, un restaurant de la Petite France, le Vino Strada et les Halles", explique-t-il. En tout, Christophe Moegling livre une quarantaine de restaurants à Strasbourg - même le prestigieux Crocodile, étoilé au Michelin - désireux de cuisiner des produits locaux. Car la plupart des produits de son camion viennent de tout près : de l'îlot de la Meinau.

Impossible de s'en douter quand on ne le sait pas... Bien cachés derrière les bâtiments du quartier de la Meinau, dans le sud de Strasbourg, 11 hectares de terres et 6.000 m2 de serres s'étendent. "On aperçoit même le haut de la cathédrale d'ici", nous montre Christophe Moegling. Aubergines, courges, basilic, tomates... Le tout est cultivé par des agriculteurs, auxquels il s'est adossé pour lancer un service de livraison pour restaurateurs et particuliers.

Il y a une demande des restaurateurs de travailler avec des produits frais et locaux. Il y a une prise de conscience également des consommateurs.

L'îlot de la Meinau à Strasbourg à l'été 2017 © Radio France - Aude Raso

Bientôt des livraisons en barque

"À l'îlot de la Meinau, quand on livre une tomate, elle est cueillie dans les 12 heures qui précèdent. Elle est vraiment à maturité. Alors qu'une tomate qui vient d'Espagne est cueillie verte et mûrit dans le camion", explique Christophe Moegling. De plus en plus de restaurateurs veulent travailler les produits de saison. Pourquoi faire de la tomate au mois de décembre ?"

Le prochain projet de Christophe Moegling : livrer les restaurants de la Petite France... en barque ! L'idée devrait se concrétiser avant fin août. Au Petit Marché d'Alsace livre également les particuliers à domicile, dans l'Eurométropole de Strasbourg. Vous pouvez commander tous les jours, du mardi au samedi, jusqu'à 13h, pour une livraison en soirée.