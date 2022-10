Strasbourg : les livreurs de la plateforme Just Eat en grève en raison d'un plan social

Les salariés strasbourgeois de la plateforme de livraison de repas Just Eat sont en grève samedi 22 octobre. L'entreprise néerlandaise, qui a ouvert une antenne à Strasbourg en avril 2021, a annoncé un plan social cet été. 300 à 400 salariés pourraient être licenciés en France selon FO et la CGT, les deux syndicats majoritaires.

Un statut de salarié menacé

À Strasbourg, ils sont 23 à exercer le métier de livreurs pour Just Eat en tant que salariés. C'est une l'une des particularités de la plateforme, alors que les deux leaders du marché Deliveroo et Uber Eats font appel à des auto-entrepreneurs.

"Ça change tout d'avoir un CDI, explique Jonathan (l'ensemble des prénoms dans l'article ont été modifiés pour préserver l'anonymat des livreurs), qui a travaillé pour Uber Eats et Deliveroo avant de signer chez Just Eat. On est sur une livraison par heure en moyenne. On nous demande par exemple de ne pas brûler les feux rouges, de ne pas prendre de risques. On sait aussi que l'entreprise est là en cas d'accidents, ce qui arrive souvent dans le métier. On a un salaire qui tombe à la fin de chaque mois et on cotise."

Les syndicats dénoncent une manœuvre pour désormais "se débarrasser des livreurs salariés pour poursuivre l'activité avec des livreurs auto-entrepreneurs, probablement salariés déguisés, contractualisés avec Stuart", une plateforme de coursiers française. Ils pointent le manque d'investissement de l'entreprise pour arriver à cette situation.

"On se sent comme des cobayes, témoigne un autre livreur. Ils nous font croire que travailler avec des CDI ça ne marche pas et après il nous jette." Pour Jonathan, ce n'est pas le statut de salarié qui a empêché l'entreprise d'être compétitive, mais des dysfonctionnements techniques. "Quand vous commandiez sur Just Eat, il arrivait souvent que le restaurateur ne sache pas qu'il y avait une commande. Il commençait à cuisiner quand on arrivait et qu'on lui montrait le bon. Forcément, ça va beaucoup moins vite qu'avec Uber Eats et Deliveroo."

Des rassemblements ont également eu lieu à Paris, Lyon, Toulouse, Tours, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Roubaix et Nice. À terme, le groupe prévoit d'arrêter d'exercer avec ses propres troupes dans 26 villes de province selon l'AFP. Seule la région parisienne conserverait des livreurs en CDI.

Des négociations auront lieu lundi 24 octobre et une décision devrait être prise à la fin du mois de novembre.