A Strasbourg, les magasins ne doivent pas ouvrir le dimanche pendant les soldes

Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce mercredi un arrêté du préfet du Bas-Rhin qui avait autorisé les commerces à ouvrir le dimanche 15 janvier 2017. Cette décision pourrait faire jurisprudence.

Les commerces strasbourgeois n'auraient pas dû ouvrir le dimanche 15 janvier 2017, pendant les soldes d'hiver. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce mercredi matin l'arrêté préfectoral qui avait autorisé cette ouverture dominicale.

Le préfet avait autorisé cette ouverture pour répondre à une demande des commerçants suite à la baisse de chiffre d'affaires liée à l'état d'urgence pendant le marché de Noël de Strasbourg.

Le droit local prime

Le tribunal administratif a en outre condamné l'Etat à payer 500 euros de dommages et intérêts aux deux plaignants : la CGT et la CFTC. Les deux syndicats s'appuyaient sur le droit local alsacien et mosellan qui considère le repos dominical comme le principe de base de la réglementation des commerces, mais prévoit un certain nombre de dérogations.

Cette décision devrait faire jurisprudence.