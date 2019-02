Strasbourg : les Restos du coeur de la Meinau sont débordés

Strasbourg, France

Ils sont débordés. Les Restos du cœur de la Meinau à Strasbourg reçoivent désormais 250 familles par jour. Une situation qui les a poussés à ouvrir un jour de plus en semaine, le vendredi, soit 6 jours sur 7.

Depuis septembre, c'est catastrophique

Yannick est bénévole aux Restos du cœur depuis 4 ans. Depuis 1,5 ans à la Meinau. Il a vu la situation se dégrader."Depuis septembre, c'est catastrophique. Il y a de plus en plus de gens." Des migrants, mais aussi beaucoup d'Alsaciens, sans emploi ou avec une petite retraite. Marsou est une habituée des Restos du cœur. Elle y vient toutes les semaines faire le plein. "Je touche une retraite de 600 euros. Ce n'est pas assez pour vivre. Je vis avec mon fils. Lui cherche du travail, mais n'en trouve pas. Alors je dois venir ici."

250 familles viennent chaque jour aux Restos du coeur de la Meinau à Strasbourg. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

"Ce qui manque, ce sont les denrées alimentaires de base", explique Yannick. "On n'a jamais de sucre, quasiment jamais de beurre, très peu d'huile et de pain", regrette-t-il.

"Ce qui manque, ce sont les denrées alimentaires de base", Yannick, bénévole aux Restos du cœur. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Pour aider Marsou et les 250 personnes qui viennent chaque jour, les bénévoles se relaient. Ils sont une vingtaine chaque jour. Gérard est l'un d'eux. A la retraite depuis 14 ans, il s'investit depuis aux Restos du cœur. "Il y a beaucoup de bénévoles qui sont retraités, comme moi, et qui fatiguent. On reste parce qu'on a besoin de nous. Mais si des jeunes pouvaient nous rejoindre, ce serait bien."