A Strasbourg, les rochers Suchard repassent sous pavillon français

L'emblématique usine Suchard de Strasbourg appartient désormais au groupe français Malabar & co. Un changement qui est synonyme d'investissement : 10 millions d'euros sur le site alsacien, mais aussi de délocalisation d'une partie de la production.

L'usine Suchard de Strasbourg quitte le giron de l'américain Mondelez pour rejoindre le groupe français Carambar and Co. Le site va continuer de produire 2.000 tonnes par an de rochers Suchard mais va également se lancer dans la fabrication de produits Terry's, des chocolats anglais aromatisés à l'orange.

10 millions d'euros d'investissements

Le site strasbourgeois va bénéficier d'un investissement de 10 millions d'euros pour mettre en place une nouvelle ligne de production. Elle sera opérationnelle en juin 2018. En contrepartie, la production Milka (petits cœurs, père-Noël et lapins de Pâques) devrait être délocalisée en Pologne, indiqueThierry Knittel, secrétaire du comité d'entreprise et porte-parole de l'intersyndicale.

L'usine installée depuis les années 1930 dans le quartier de la Meinau à Strasbourg emploie 220 salariés en CDI et une cinquantaine de saisonniers.