Strasbourg : opération escargot des forains sur l'A4

En plus des perturbations liées à la contestation contre la loi Travail, il faudra aussi compter mardi autour de Strasbourg sur une opération escargot menée par les forains sur l’autoroute.

Les forains mèneront une opération escargot dès 8 heures ce mardi matin sur l'autoroute A4 autour de Strasbourg. Le cortège qui doit rassembler une cinquantaine de camions partira du péage de Schwindratzheim pour se rendre à la Vigie avant de reprendre la route en sens inverse.

Jour de grève contre la réforme du code du travail

Les manifestants réclament que les fêtes foraines restent dans les villes (et non en périphérie). Ils dénoncent également la main mise de grands groupes comme Véolia et LVMH sur leur activité.

L'opération escargot risque de générer de nombreux ralentissements sur l'A4 en ce jour de grève contre la loi travail.

