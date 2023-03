Strasbourg : un salarié de Castorama en grève de la faim depuis une semaine pour des hausses de salaires

Les salariés de Castorama continuent de demander de meilleurs salaires. Ils ont occupé ou dormi dans des magasins du groupe ces dernières semaines, dans le nord de la France et à Lampertheim, près de Strasbourg.

Lampertheim où le délégué syndical CGT du magasin Castorama est en grève de la faim depuis maintenant près de six jours. Xavier Gaspard, 34 ans, estime que les salaires dans l'entreprise ne permettent plus de vivre décemment et même de se nourrir. "J'ai entamé une grève de la faim pour mettre en lumière la précarité grandissante à Castorama" dit-il. "Trop de salariés sont obligés de vivre dans leur véhicule. Certains sautent des repas. Et certains ont des crédits à la consommation pour pouvoir remplir leur frigo" poursuit le responsable CGT.

"Moi mon salaire, c'est 1400 euros net pour 13 ans d'ancienneté. Je vis chez mes parents, je suis séparé. Et derrière pour trouver un appartement avec 1400 euros net par mois, c'est très très compliqué. Avec l'inflation, c'est juste impossible. Tout ce que l'on demande c'est juste un salaire pour vivre" explique Xavier Gaspard.

Solidarité

Régulièrement, des anonymes s'arrêtent près de la voiture du responsable syndical, sur le parking du Castorama, avec sa pancarte "Castorama usine à travailleurs pauvres". "Il travaille, se lève tous les matins, qu'il doive faire ce genre de choses, je trouve cela malheureux" déplore une cliente de passage.

Xavier Gaspard dit pour l'instant tenir le coup. Le vendeur en peinture se nourrit d'eau, de sirops sucrés, et de café. Les pompiers sont passés le surveiller deux fois, sans lui diagnostiquer de problème de santé urgent. "Je ne me suis pas pesé depuis quelques jours" sourit-il. "Mais je sais que pesais 84 kilos avant de commencer la grève de la faim".

Xavier Gaspard dort dans sa voiture devant le magasin Castorama © Radio France - Antoine Balandra

A quelques mètres de Xavier, un de ses collègues prend sa pause. Lui n'est pas syndiqué, et trouve la méthode de la grève de la faim un peu "extrême". Mais il partage le constat. "Cela fait 31 ans que je suis à Casto, je suis entre 1450 et 1480 euros par mois, au bout de 31 ans, cela ne fait pas beaucoup" explique-t-il. "Les fins de mois sont de plus en plus dures. Je suis obligé de prendre sur mes économies, jusqu'à 300 euros par mois pour sortir mon compte de la zone rouge" raconte ce vendeur qui dit ne plus s'accorder aucune vacance, aucun loisir. Et craindre de devoir bientôt avoir recours aux crédits à la consommation pour s'en sortir.

Augmentations

La direction de son côté rappelle que les salariés ont touché l'an dernier en moyenne 15 mois de salaire. Et que les négociations annuelles obligatoires ont acté une revalorisation moyenne de la grille salariale de 7.3% et une augmentation générale de 70 euros ainsi qu'un renforcement de la prime d'ancienneté. Ce vendredi une réunion s'est tenue avec de nouvelles mesures décidées comme un renforcement du fonds de soutien aux salariés en difficulté, le lancement d'un audit sur les conditions de travail et un engagement de tenir une réunion de suivi des NAO au mois de juin.

Xavier Gaspard lui explique être prêt à tenir encore plusieurs jours au moins. "Je veux que la direction revienne à la table des négociations et que l'on trouve des solutions pérennes. Ce que Castorama nous a annoncé, c'est un global donné d'augmentation, mais qui ne touche pas tous les salariés loin de là. Ce que l'on va voir sur la feuille de paye, c'est 37 euros d'augmentation ".