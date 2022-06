Strasbourg : une cinquantaine de salariés d'Adidas manifestent contre le projet de déménagement

Les manifestants se sont rassemblés devant une banderole "Adidas doit rester an Alsace"

C'est du quasi jamais vu dans une entreprise qui n'a pas l'habitude des luttes syndicales. Une cinquantaine de salariés d'Adidas, dont quelques retraités, se sont réunis ce mardi midi devant le siège à Strasbourg dans le quartier du Wacken, en face du parlement européen. Ils protestent contre le projet, pas encore tranché, d'un éventuel déménagement de l'entreprise sur Paris.

Son badge Adidas autour du cou, Marie-Claude a du mal à cacher son inquiétude et sa tristesse : "J'ai passé 40 ans dans cette entreprise, j'y ai grandi, c'est ma famille. Adidas c'est l'Alsace. Je n'imagine pas que le groupe puisse partir, même si je suis assez pessimiste et je pense surtout à tous les plus jeunes que moi qui ont construit une vie ici".

Si le déménagement est confirmé ce sera sans moi

C'est la cas de Fred, chez Adidas depuis 15 ans, qui ne se voit pas déménager à Paris, ni faire des allers-retours et du télétravail: "Ici à Strasbourg, c'est une vrai équipe soudée. Et puis les déplacements, qui va les payer? C'est dur moralement, parce que j'ai plus de 50 ans. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir".

Les représentants du personnel l'ont, eux aussi, redit : "Sur les 140 salariés, très peu nous ont dit être prêts à déménager sur Paris donc ça va forcément être très compliqué si la décision est de fermer le site. L'anxiété est vraiment très forte, je n'ai jamais connu ça. Je pense que c'est un pari risqué qu'est en train de faire la direction".

Nouveau communiqué commun des élus

Dans la foule, des élus de la mairie et de l'Eurométropole de Strasbourg sont venus apporter leur soutien aux salariés et dénoncer la réflexion en cours du groupe Adidas : "Ici, l'archipel 1 a été pensé pour les institutions et les entreprises" explique Suzanne Broly, la deuxième adjointe à la ville. "Je trouve déplorable qu'Adidas pense déjà à repartir. Ici il y a une qualité de vie assurée pour les employés, mais visiblement ce n'est pas leur priorité".

Les élus locaux ont d'ailleurs signé un nouveau communiqué commun : Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg, Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole, Frédéric Bierry, Président de la Collectivité européenne d’Alsace, et Jean Rottner, Président de la Région Grand Est disent avoir rencontré les dirigeants d'Adidas ce lundi.

Ils ont demandé à Adidas "d’examiner toutes les alternatives, notamment en matière de lieu et d’espace de travail pour les salariés, permettant de maintenir les emplois à Strasbourg. Les collectivités se tiennent prêtent à accompagner et soutenir l’entreprise dans cette démarche et ne comprendraient que cette proposition ne soit pas examinée par Adidas."

Adidas doit rendre sa décision le 30 juin.