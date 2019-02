Strasbourg : une pétition pour la création de 500 places d'hébergement

Strasbourg, France

Le labo citoyen à Strasbourg part d'un postulat. "La politique des petits pas aujourd'hui n'arrive pas à faire diminuer le nombre de personnes à la rue, et Strasbourg a largement les moyens" explique Syamak Agha Babei, l'un des référents du labo et conseiller municipal à Strasbourg.

"Une ville zéro sans abri"

Ce collectif lance une pétition et réclame la création de 500 places permanentes d’hébergement dans la capitale alsacienne. Il a établi que cela coûterait 3 millions d'euros par an, soit 1% du budget de fonctionnement de la ville. Et le labo émet des pistes pour financer ces places, soit en redéployant des enveloppes existantes, soit en augmentant les impôts locaux. Cet argent permettrait de loger les personnes à la rue, les accompagner socialement, scolariser les enfants, et pour avoir un accès à la santé. Pour Symak Agha Babei, "cela serait un engagement ferme de Strasbourg pour dire qu'on veut une ville zéro sans abri."

Contrairement à Paris, il n'y a pas eu de décompte précis du nombre de personnes à la rue à Strasbourg. Elles seraient 2.000 environ, entre celles qui vivent dans des hébergement temporaires, dans des hôtels et celles qui appellent le 115.