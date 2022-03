Structurer le réseau du coworking en Corse

9 coworkings répartis sur toute la Corse font le choix de se fédérer :

La Petite Coworkeria, Imaginà - Coworking Balagna, The Place To Be,

Coworking La Chapelle Empire, Cowork Fab Lab Corti - Università di Corsica, Sud Cowork Open Spaziu, et M3E

Elles sont à présent regroupés au sein de l'association Cowork'in Corsica. Selon sa nouvelle présidente, Marie-Ange Filippi, "c’est dans l’essence même du coworking, le travail collaboratif. Réunir tous les espaces de coworking en Corse consiste à renforcer cette démarche de cohésion et aussi permettre l’émergence de nouveaux projets".

"L’objectif est de rendre plus lisible l’offre de coworking, de créer des liens entre nous, c’est l’occasion de se mettre ensemble et de créer une structure cohérente", poursuit Marie-Ange Filippi.

Selon elle, "il y a un réel essor des Coworking, et c’est donc l’occasion de se poser la question de la pertinence de cette essor, qu’est-ce qu’un Coworking et ce dont les territoires insulaires ont réellement besoin.

Poser la question de la cohérence territoriale

Parce que c’est beau de voir fleurir des coworking en Corse, mais un moment donné nous devrons nous poser la question de la cohérence territoriale, de l’émergence des tiers lieux et des Coworking".

Selon la présidente de Cowork(in Corsica, "il faut partir de vrais besoins et non pas d’une envie de créer quelque chose de cool. Je prends toujours cet exemple parce que c’est frappant, le coworking Imagina qui est en Balagne répond à un vrai besoin dans le rural. Mais est-ce qu’il est pertinent de créer un coworking à 3 km de celui-ci" ?

"Là, nous devons nous poser ce genre de questions. Nous avons en Corse une géographie et une économie particulière, à présent nous devons penser tout cela à l’échelle d’un territoire et d’une vraie cohérence territoriale".

"Nous n’avons pas encore la réponse, conclu Marie-Ange Filippi, je ne suis pas un pouvoir public nous n’avons pas à décider qui fait quoi et où, la question n’est pas là. La question est de se réunir ensemble pour y réfléchir".

