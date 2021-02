Structures d’accueil d'enfants saturées en Corse : menace de grève dans les services sociaux

Les agents des services sociaux de la CDC se plaignent d'une dégradation soudaine des conditions de travail, due aux conséquences de la crise sanitaire et sociale. Le nombre d'enfants à placer explose et les structures actuelles sont insuffisantes. Après un débrayage, c'est une grève qui menace.

Plus d'une heure et demi d'entrevue entre syndicats, services administratifs et élus de la Collectivité de Corse n'aura pas suffi. La colère et surtout le sentiment d'être désarmé montent chez les agents des services sociaux.

FO, CGT, STC et CFDT ont appelé au débrayage ce jeudi, et une nouvelle réunion prévue demain pourrait décider du dépôt d'un préavis de grève.

Le nombre d'enfants à placer de 2020 presque déjà atteint

Les agents souffriraient d'une surcharge de travail et même "des journées de 10h parfois", déplorait même l'une d'entre elles après les discussions de jeudi soir. La tension semble plus palpable en Haute-Corse qu'en Corse-Du-Sud, les structures étant plus rares dans le 2B. "Les négociations ont été interrompues", nous a-t-on glissé du côté des syndicats participants à une visio-conférence, entre Ajaccio et Bastia.

Tous sont pourtant d'accord pour constater une explosion du nombre d'enfants dont les deux parquets ont ordonné le placement. On en compte 28 dans toute la Corse depuis le début 2021 contre 39 sur toute l'année 2020. Les familles d’accueil sont saturées et accueillent parfois 5 à 6 enfants contre 3 maximum, selon la réglementation. Une situation humaine d'urgence imputée au contexte économico-social engendré par les confinements et plus généralement la crise sanitaire, vecteurs y compris de violences.

Réunion entre Gilles Simeoni, Bianca Fazi et les services avec les agents des services sociaux © Radio France - Olivier Castel

Peu de solutions de court-terme

Environ 80 personnels et familles d’accueil se sont rassemblées à l'appel des syndicats à Ajaccio et Bastia jeudi après-midi. Après réunion, les impressions sont mitigées. Peu de solution d'urgence trouvées, même si certains bébés ont tout de même pu être placés chez des assistantes familiales qui acceptent pour cela de passer d'un accueil de journée à de l’accueil permanent. Pour le long terme, Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge des affaires sanitaires et sociales, annonce des recrutements et la construction de nouvelles structures.

Les agents espéraient plus, comme l'extension des capacités d'accueil des structures.